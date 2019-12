"No importa de donde venimos, sino cuál es nuestro horizonte", dijo Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El futuro presidente Alberto Fernández destacó hoy que "no importa de donde se viene" sino "cuál es el horizonte" con el fin de lograr "una patria más justa e igualitaria".



En su cuenta de Twitter, Fernández indicó que "me reuní con el bloque de diputados nacionales del Frente De Todos que será presidido por Máximo Kirchner".



Y seguidamente afirmó: "No importa de dónde venimos sino cuál es nuestro horizonte: una patria más justa e igualitaria. Para eso nos votaron y ese es nuestro compromiso".