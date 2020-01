"No le dimos toda la responsabilidad a Messi y fue lo mejor que hicimos", dijo Tapia

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, resaltó que el astro Lionel Messi no carga con “toda la responsabilidad” en el seleccionado argentino a través de la renovación de plantel ejecutada por el entrenador Lionel Scaloni.



“Hay una selección nueva y hoy se puede decir que es una selección donde Messi se tuvo que sumar, por diferentes factores. Cuando él llegó, éste grupo ya estaba conformado y eso fue lo mejor que hicimos, no le dimos toda la responsabilidad”, apuntó Tapia en diálogo con TyC Sports.



Tapia aseguró que tiene “una relación de confianza” con Messi, de contacto “seguido” y supo de cuánto sufrió el crack rosarino con las sucesivas frustraciones del equipo.



“Quiero que Messi salga campeón. Me tocó una época mala del fútbol argentino y vi sufrir a Messi. Me tocaron vestuarios duros, donde se dijeron cosas que nada que ver con la realidad. Sentí la necesidad de que en Rusia se le hubiese dado la posibilidad del título. Y no es cierto que no les da lo mismo ganar o perder”, apuntó “Chiqui” Tapia.



“Tenemos una selección en formación que nos dará mucho. Antes creíamos que por ser argentinos teníamos que ganar todo. No estábamos preparados para eso porque sufrimos mucho desde lo institucional", agregó Tapia.



El presidente de la AFA confirmó que el seleccionado jugará en el estadio de River Plate los partidos por la próxima Copa América que será co-organizada con Colombia, pero aclaró que “varios jugadores” del equipo de Scaloni, sin dar nombres, quieren hacerlo en la cancha de Boca.



“Cuando mudamos la selección a la Bombonera priorizamos lo deportivo”, indicó Tapia.



Sobre su relación con el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, el titular de la AFA dijo que es “buena”, que tiene mejor diálogo con el actual presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, y remarcó que “hubo dirigentes” que no quisieron acompañarlo en el inicio de su gestión.



Tapia reveló que el entrenador Mauricio Pochettino fue de su predilección para ocupar el cargo de DT del seleccionado argentino, pero que está satisfecho con la elección de Scaloni.



Asimismo, afirmó que si Carlos Bilardo estuviese “bien de salud”, hubiese recibido un llamado para trabajar en el seleccionado tal como lo hace César Menotti como Director de Selecciones Nacionales.



“Menotti es muy importante. Muchos dicen que no trabaja, que no viaja, pero tiene 82 años. Quiero que se reúna con Scaloni y lo aconseje. Él escucha y da su opinión, para eso está un Director de Selecciones, que ve algunas cosas que el entrenador no ve. Y tiene una gran experiencia y traslada eso al resto”, señaló Tapia.