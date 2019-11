"No lloro pero que quiero que las cosas se definan en la cancha", dijo Alfaro

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, se quejó esta noche del arbitraje de Patricio Loustau en el empate sin goles con Vélez Sarsfield y reclamó que los resultados se originen “por los méritos de un equipo en la cancha”.



Molesto como pocas veces en su ciclo de DT xeneize, el rafaelino también tuvo un párrafo aparte para cuestionar a los que solicitan su salida del club, argumentando que “yo me banco todo, hasta que me peguen con bajezas”.



El director técnico de Boca manifestó que el juez Loustau se equivocó en dos maniobras puntuales: el empujón de Fernando Gago a Mauro Zárate en el área, que a su juicio supuso penal y una infracción de Braian Cufré sobre Emanuel Reynoso, que pudo haber representado la tarjeta roja para el lateral velezano.



“(Fernando) Gago lo desplaza a Mauro (Zárate) en la espalda cuando quiere definir y la de (Braian) Cufré es plancha arriba para desestabilizar a (Emanuel) Reynoso”, describió el DT, en la rueda de prensa que ofreció en la antesala del vestuario visitante en el estadio José Amalfitani.



“Las cosas no se juzgaron de la misma manera. No hubo uniformidad de criterio”, apuntó.



“No lloro ni nada, pero quiero que las cosas se definan por los méritos de los equipos dentro de la cancha”, amplió.



“Este campeonato se definirá por uno o dos puntos. Y el mismo penal que hoy cobró (Darío) Herrera para Gimnasia en Mar del Plata no lo cobró hoy (Patricio) Loustau en cancha de Vélez”, expresó el entrenador xeneize.



La expulsión de Frank Fabra, a los 16 minutos de la segunda parte, cambió la estrategia del técnico de uno de los punteros del campeonato, junto a Argentinos Juniors y Lanús.



“Tuve que hacer los cambios para aguantar el partido, cuando la idea era la de salir a buscar a Vélez que podía dejar los espacios”, contó Alfaro.



Y luego el técnico volvió a recordar lo que dejó la eliminación del equipo a manos de River Plate en una de las semifinales de la Copa Libertadores advirtiendo que Boca estuvo “a la altura de las circunstancias” en esa serie copera.



“Los jugadores me brindaron todo el apoyo necesario. Tenemos la satisfacción de haber ganado el clásico (1-0) de la manera en que lo ganamos. A lo mejor, la jugada de (Javier) Pinola al minuto por ahí era penal y la cosa cambiaba”, volvió a quejarse.



Por último, Alfaro volvió a evitar pronunciarse concretamente respecto de si seguirá o no en el cargo, luego de terminar la temporada.



“No puedo responder si merezco o no seguir al frente de la conducción de Boca. Seria muy lindo si me lo ofrecen”, dijo.



Pero Alfaro se descargó contra quienes -apuntó- “me pegan en forma desconsiderada y con bajezas”, aunque no los identificó puntualmente



“Yo no necesité de representantes para conseguir los trabajos a lo largo de mi vida. Para llegar a Boca me vino a buscar Aníbal Matellán, jugador al que nunca tuve en ningún plantel”, remarcó.



En otro orden, el plantel boquense descansará mañana y volverá a las labores el martes, a las 9.30, en el predio de Casa Amarilla, de cara al partido de la decimocuarta fecha de la Superliga ante Unión de Santa Fe, programado para el domingo 24 del corriente, a las 17.45.