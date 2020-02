"No me presiona ser cabeza de serie", subrayó el bahiense Pella

El bahiense Guido Pella, segundo favorito al título en la vigésima edición del Argentina Open, subrayó hoy que "no lo presiona ser cabeza de serie", a 24 horas de su debut en los octavos de final, que será mañana ante su compatriota Facundo Bagnis, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



"Estoy tranquilo, no me presiona ser cabeza de serie, ni tampoco la necesidad de que un argentino vuelva a alzar el trofeo en Buenos Aires", comentó Pella, nacido en Bahía Blanca hace 29 años.



El "zurdo", integrante del equipo campeón de la Copa Davis en la gesta de Zagreb 2016, entrenó en una de las canchas auxiliares en la puesta a punto para su debut de este jueves, y pasó unos minutos por la sala de prensa aledaña a la central, donde aceptó dialogar unos minutos con los medios.



Pella, ubicado en el puesto 27 del ranking mundial de la ATP, viene de caer en los octavos de final en Córdoba y quiere mejorar en Buenos Aires, donde defiende los puntos de las semifinales que alcanzó el año pasado, cuando perdió con el francés Corentin Moutet.



Su debut será mañana no antes de las 19 ante el santafecino Facundo Bagnis (134) en la cancha central Guillermo Vilas.



"Facundo es uno de los grandes amigos que me dio el tenis. Jugamos juntos y también en contra desde que eramos muy chicos, será un partido difícil porque nos conocemos demasiado", anticipó Pella.



Pella y Bagnis nunca se enfrentaron en un ATP pero sí lo hicieron 11 veces en las categorías Futures y Challengers, con seis triunfos del bahiense y cinco del santafecino nacido en Armstrong.



El ganador del cruce entre los argentinos se medirá el viernes en cuartos de final ante el vencedor del cruce entre el cordobés Juan Ignacio Lóndero (69) y el serbio Laslo Djere (35).