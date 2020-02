“No nos sirve empatar, tenemos que ganar”, dijo Diego

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, admitió esta noche que “no nos sirve empatar, tenemos que ganar”, tras igualar en un tanto con Huracán, en uno de los adelantos de la 18va. Fecha de la Superliga, jugado en el estadio Tomás A. Ducó de Parque de los Patricios.



“No nos sirve empatar, tenemos que ganar”, se lamentó el eterno ídolo del fútbol argentino, quien fue recibido con honores por la afición del 'Globo', que lo homenajeó entregándole una plaqueta de parte de otro de los referentes de la entidad 'quemera', Miguel Angel Brindisi.



“Viví un partido emocionante. La gente se olvidó del partido. Escuchaba las cosas lindas que me decían, pero yo quería concentrarme en el juego”, contó Diego, que lleva cuatro encuentros sin perder con el 'Lobo' platense.



Pese a lo apuntado, Gimnasia no puede salir aún de la zona de descenso directo, situación en la que está junto a Aldosivi de Mar del Plata y Patronato de Paraná.



“Cambiamos '9' por '9'. A nosotros no nos interesa salir a jugar al ole o al 'Loco'”, puntualizó el técnico de la escuadra albiazul.



Maradona elogió el planteo que efectuó su colega del 'Globo', Israel Damonte, argumentando que el equipo local “se plantó muy bien. Nos ganaron mucho de cabeza y nos complicaron”, dijo.



Por último, Maradona se refirió al arbitraje del santafesino Silvio Trucco, de quien sostuvo: “Es muy malo”, finalizó.