"No podemos permitir que muera un pibe por deshidratación", dijo Tolosa Paz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, sostuvo hoy que mantiene una agenda compartida con el ministro de Salud, Ginés González García, y advirtió que en Argentina "no puede permitirse que muera un pibe por deshidratación".



"Es muy importante comprender a cada cultura, no querer imponerles las costumbres de las ciudades, acompañarlas desde la integralidad del Estado. No podemos permitir que en Argentina muera un pibe por deshidratación", remarcó Tolosa Paz, en declaraciones radiales, al referirse al niño de 2 años de la comunidad wichi, que falleció el sábado en Salta.



"Tenemos una agenda compartida con Ginés González García por lo que está pasando en Salta. El ministro (Daniel) Arroyo viajó ayer a brindar soluciones inmediatas para las comunidades aborígenes, que por otro lado tienen una cuestión cultural que hay que respetar", sentenció la funcionaria.



Sobre el plan Precios Cuidados que lanzó la semana pasada el gobierno nacional, en el marco del programa nacional de Lucha contra el hambre, la titular del Consejo de Políticas Sociales aseguró que "no buscan modificar hábitos de consumo, sino tener precios de referencia para consumidores".



"Por otra parte, desde el Consejo estamos trabajando con profesionales en las guías de alimentación", detalló la ex concejal platense durante una entrevista radial y agregó: "A partir de las tarjetas de alimentos, la idea es empezar a trabajar la oferta y la canasta básica. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud en las guías de alimentación saludable".



Además, Tolosa Paz advirtió que "en 2015 las madres podían asegurar un plato de comida para sus hijos con la AUH".



"En aquel momento recibían 90 dólares por hijo, pero terminado el gobierno de (Mauricio) Macri ese monto se redujo a 42 dólares", reseñó.



Con la muerte del menor de 2 años, el sábado en el hospital de Santa Victoria Este, ya son tres los niños wichis que murieron desde el martes en ese establecimiento.