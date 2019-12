"No seremos mezquinos y daremos quórum", aseguró Ramón, el jefe del bloque que sumó a ex Cambiemos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El titular del bloque Unidad para el Desarrollo, el diputado mendocino José Luis Ramón, aseguró hoy que ese espacio dará quórum para tratar los temas que solicitó el Poder Ejecutivo para debatir en sesiones extraordinarias, al sostener que "no vamos a ser mezquinos".



"Vamos a dar quórum y vamos a tratar los temas que solicitó el Ejecutivo en sesiones extraordinarias. No vamos a ser mezquinos", sostuvo Ramón en declaraciones a FM Futurok.



Sostuvo en ese sentido que "es urgente que nos pongamos a conversar sobre las emergencias que tenemos que declarar en sesiones extraordinarias".



"Vamos a participar de la discusión en las sesiones extraordinarias, vamos a dar el debate", afirmó el diputado mendocino, al advertir que "sería mezquino no dar quórum para tratar en sesiones extraordinarias la emergencia social".



"No van a pasar por encima de los bloques minoritarios si pretenden imponer leyes", aseveró Ramón, quien dijo que "si no tienen en cuenta que existe una oposición como la nuestra que tiene deseo de construir se van a llevar un chubasco", en referencia al Frente de Todos.



"Cuando los apoyemos no es porque seamos afín a los que están gobernando sino porque tenemos nuestros conceptos", concluyó.



El Poder Ejecutivo convocó oficialmente al período se sesiones extraordinarias en los recintos legislativos, que se extenderán desde hoy al 31 de diciembre.



Tres son los temas fundamentales que serán incluidos en el debate: ley de Emergencia, autorización al jefe de Estado para viajes al exterior y la movilidad de las tropas.



“Vamos a dar quórum y a tratar los temas que solicitó el Ejecutivo en sesiones extraordinarias, sería de mezquino no hacerlo. Los bloques en el Congreso de la Nación van a estar obligados a discutir los problemas de la gente”, aseguró el dirigente mendocino.



Hace unos días atrás, tras respaldar y sumar a su bloque a los diputados Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia, todos ex Cambiemos, explicó que su sector busca ubicarse “en un lugar que quede lejos de la grieta” y tiene la intención “de terciar en esta pelea que están teniendo” los “dos grandes espacios”.