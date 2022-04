(no team name) supera (no team name) en la los cuartos de final de la Champions League

Después del segundo partido de la los cuartos de final de la Champions League, de visitante a favor del Atlético de Madrid, Manchester City se garantiza el triunfo por el marcador final. El partido terminó 0-0, lo que hace que Manchester City gane 1-0 en el marcador final.

Atletico Madrid empata ante Manchester City