"No tengo expectativas: sólo vivo el día a día", dijo Alfaro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, remarcó esta tarde que no proyecta a largo plazo y “sólo vivo el día a día”, consultado si estará al frente del equipo profesional en 2020, una vez consumadas las elecciones generales en la institución de la Ribera.



“No tengo expectativas. Sólo vivo el día a día”, reflexionó el director técnico, en la rueda de prensa tras el triunfo 2-0 sobre Unión de Santa Fe, que dejó al conjunto xeneize en lo más alto de la tabla de posiciones, con 28 unidades.



“Nosotros vivimos partido a partido, les dije a los jugadores que hay que dejar el corazón hasta el último día de este año”, consideró el DT que llegó al conjunto auriazul en enero pasado.



Las elecciones del domingo 8 de diciembre en la entidad boquense hacen que la continuidad de Alfaro al frente del plantel no esté garantizada.



“Lo único bueno de este tema de las elecciones es que el equipo y yo estamos en paz, porque el foco de la noticia está en otro lado”, ironizó.



Alfaro también reiteró su agradecimiento al secretario Deportivo del club, Nicolás Burdisso, quien lo eligió para el puesto y de quien, dijo, que “está haciendo un gran trabajo”.



“Si llego a tener una chance para continuar se lo debo a (Nicolás) Burdisso”, insistió el técnico, quien remarcó que en este segundo semestre el ex zaguero central “hizo viajes al exterior y se contactó con mucha gente. Hay un laburo silencioso que los medios y la mayoría del público desconocen”, expresó.



Alfaro advirtió que el único interés que mantiene en los dos partidos que faltan (Argentinos Juniors por la decimoquinta fecha; Rosario Central en la decimosexta) es mantener a “Boca en lo más alto de la tabla de posiciones”.



“El técnico que tome el equipo en los siete encuentros que resten del próximo año estará en óptimas condiciones para ser el campeón”, reafirmó.



Alfaro también elogió la disposición de Carlos Tevez, quien estuvo entre los suplentes y, a su juicio, “no se podía ni mantener de pie”, por un severo dolor de muelas.



“Tuvo fiebre y se sentía mal. Pero en él, en Carlos (Tevez) quiero reflejar la voluntad y el esfuerzo que tiene todo este plantel. También quiero agradecer la actitud del hincha, que siempre alentó, pese a algunos resultados adversos”, consideró.



El plantel de Boca descansará mañana y retornará a los entrenamientos este martes, desde las 9.30, en el Centro Deportivo de Ezeiza. El próximo partido será ante Argentinos Juniors, en la Bombonera, el sábado 30, desde las 19.40.