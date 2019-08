"Odio la cocaína, arruinó muchos momentos de mi vida"

En una charla íntima, Sofía Gala abrió su corazón como pocas veces ha hecho en televisión y se refirió a su lucha contra la cocaína. La hija de Moria Casán contó que consumió durante diez años y que durante los últimos tres la pasó "muy mal" porque su adicción la alejó de su familia, y reveló cómo logró recuperarse.

"Odio la cocaína, la tengo totalmente endemoniada porque arruinó muchos momentos y situaciones de mi vida. Y me sacó de mi eje", se sinceró Sofía en PH, Podemos Hablar, cuando el conductor, Andy Kusnetzoff, puso sobre la mesa el tema de las adicciones.

La joven actriz, que actualmente trabaja en El Tigre Verón, se explayó al respecto: "La pasé pésimo. No solo por mí sino por la gente que tenía alrededor. Ver a tus amigos, a la gente que querés… Yo tenía una hija chiquita y perdí momentos… Por suerte, cuando nació mi hija empezó mi necesidad de recuperarme".

En ese sentido, dijo que fueron alrededor de tres años de lucha contra su adicción: "Es muy difícil salir. Estuve un año tratando de tomar la decisión. En realidad tomaba la decisión pero no la podía activar. Fui dos veces a Narcóticos Anónimos (NA), se llama la 'puerta giratoria' en la jerga de recuperaciones…"

"NA me ayudó mucho. Son terapias muy recomendables pero solo si querés salir. Se trata de eso: la voluntad es lo más importante. Uno tiene que tomar la decisión real. No podés decir: 'Quiero mejorar pero me tomo un pase el sábado'. Eso no existe", señaló, en relación a su recuperación.

Y agregó: "Hay que reconocer el problema cuando estás consumiendo sin tener ganas. La que me ayudó bastante fue la marihuana: soy una persona muy ansiosa, con muchos problemas de ansiedad. Cuando era chica sufría de ataques de pánico severos y me medicaron. Probé con marihuana y me ayudó un montón. Primero con marihuana y después con aceite porque antes estaba puesta en un lugar mucho más crítico y marginal".

Según su testimonio, a raíz de esta experiencia personal, habría que hacer una distinción entre las diferentes drogas: "Algunas de las más adictivas y peores son legales: el tabaco y el alcohol. Cuando se habla de las drogas, hay que ver: el aceite de marihuana ayuda a un montón de gente con distintas enfermedades".

"Me parece que la marihuana recreativa es mucho menos perjudicial que el tabaco y que el alcohol. Aclaremos que todo es individual y esa es la manera en la que se deberían tratar las drogas", concluyó.

(Fuente: Teleshow)