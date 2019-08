"Ojalá que el que gane el Superclásico, salga campeón de la Copa Libertadores"

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pasó por la pantalla de TyC Sports y se refirió al Superclásico que se viene en la semifinal de la Copa Libertadores. "Como AFA, lo que se vivió en el pasado no es lo más lindo porque el fútbol mundial estaba en nuestro país. Habían venido autoridades de todos lados a ver el Superclásico. Asumimos la responsabilidad lejana de lo que nos tocó. Eso quedó atrás, en el pasado. Las autoridades van a hacer lo necesario para que se desarrolle como lo que es, un partido de fútbol. Todos tienen que entender que es un resultado deportivo en el que uno gana y el otro pierde", declaró el Chiqui en un mano a mano con Líbero. "El que gane, seguirá representando al país en la Copa Libertadores y ojalá que la gane porque es importante para nosotros. No tengo dudas de que se va a desarrollar de la mejor manera y no va a volver a pasar lo que pasó", agregó.

El próximo domingo desde las 17.00 River recibirá a Boca por la fecha 5 de la Superliga. Más adelante, el martes 1ro de octubre y el martes 22 del mismo mes, se llevarán a cabo las semifinales de la Copa Libertadores.