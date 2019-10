"Para Arsenal es como una final el partido con Central Córdoba", valoró Nicolás Giménez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante ofensivo de Arsenal Nicolás Giménez valoró que para su equipo "es como una final el partido con Central Córdoba", de Santiago del Estero, en relación a que es un rival directo en el objetivo de la permanencia en la Superliga.



Los dos equipos de reciente ascenso a la categoría mayor del fútbol argentino se enfrentarán el jueves próximo a las 17 en el estadio Julio Humberto Grondona, de Sarandí, por la undécima fecha del certamen, con un presente dispar.



El 'Arse' , de campaña destacada, se ubica octavo en las posiciones con 16 puntos, clasificándose para la Copa Sudamericana; en cambio, los santiagueños se encuentran en la zona roja del descenso.



"Para Arsenal es como una final el partido con Central Córdoba, porque son de esos que dicen que valen seis puntos, porque en el objetivo de asegurar la permanencia en primera es un rival directo", declaró Giménez en rueda de prensa.



"Por más que estamos haciendo una buena campaña, no nos podemos quedar dormidos, no debemos desviarnos del objetivo principal", prosiguió el volante ofensivo, ex Nueva Chicago.



El mediocampista, autor de cuatro goles en el torneo, estimó estar a gusto en el club de Sarandí "porque el técnico (Sergio Rondina) me ubicó como enganche en el equipo, que es la posición en la que me inicié y en la que me siento más cómodo y la que me permite llegar más a la zona de definición", con lo que cerró Giménez.



En cuanto al trabajo que viene desarrollando el entrenador para enfrentar a Central Córdoba, lo está haciendo con mucho hermetismo, con entrenamientos a puertas cerradas, como lo hará mañana desde las 9.30, en el estadio, con los ensayos de pelota detenida. Y por la tarde los 18 jugadores que defina para ese compromiso concentrarán en las instalaciones del club.



De todos modos, de no surgir alguna variante de último momento, trascendió que la alineación sería la misma que empató con River (3-3) en la décima fecha, con Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi y Gastón Álvarez Suárez; Nicolás Giménez; Juan Cruz Kaprof y Juan Manuel García.



Por último, el zaguero Rubén Zamponi no estará en el banco de suplentes debido a que fue suspendido por tres fechas al haber sido expulsado en el cotejo de reserva ante River.