"Paulo Londra es el artista argentino más exitoso", dicen Los Caligaris, que arrasan en México

El grupo cordobés Los Caligaris, que tiene un éxito arrasador en México y América Central y que acaba de editar su nuevo disco de estudio "Salva", consideró que su coterráneo Paulo Londra es "el artista argentino más exitoso, ya que suena en todas las radios y las casas de América Latina".



La banda plantea este disco como una "una invitación a tender una mano, a bailar con nuestros diferentes, a celebrar en unidad, a tomar energías del espíritu de una comunidad diversa; como en el circo, un espacio donde la diferencia genera aplausos y alegría".



"Salva" viene a completar la trilogía iniciada con las giras “El show más feliz del mundo” (que en 2018 quedó plasmada en el DVD registrado en el Palacio de los Deportes de México) y “Espíritu Payaso”, y contienen participaciones de la mexicana Ximena Sariñana en "Voy a Volver" y "Queda en esta noche" con Andrés Ciro Martínez. También aportaron Pablo Lescano, Marcelo “Balde” Spósito y Juan Pedro Oholeguy, entre otros.



Martín Pampiglione el vocalista y guitarrista y el baterista Diego Pampiglione charlaron con Télam:



T-¿Por qué eligieron el nombre “Salva” para el disco?



MP: Tiene varias acepciones. Primero, las primeras veces que íbamos a México, teníamos 10 años de banda y decidimos ir a embarcarnos en una aventura. Paramos en la casa de una familia en México porque no nos alcanzaba para la comida, el hotel y todas las cosas, con la familia González donde el padre de la familia se llama Salvador. México es un mercado muy importante para nosotros en este momento, y nos abrió las puertas, Salvador nos tendió una mano. “Salva” tiene mucho que ver con él, con Salvador, es un disco que te tiende una mano también, por eso queríamos decirlo. La música también salva, a nosotros nos salvó y a otra gente también, porque nos encontramos con personas que dicen “me despierto todos los días con la música de ustedes y me levanto buena onda”. Sin querer te metés en la casa de las personas. Bueno, tiene muchas acepciones “Salva”.



T:- En estas visitas a México, ¿cuánto están tomando de ese folclore tan rico y divertido que tienen desde la música norteña y la misma cumbia? ¿Se les van metiendo esos ritmos?



MP:- Sí, por supuesto que sí, desde las primeras giras nosotros escuchábamos música mexicana y tanto como en Argentina nos gustan todos los géneros y todas las bandas. Reconocemos una riqueza cultural en todos los géneros, entonces nos pasó que nos iba gustando la música de las bandas gruperas, nos gustaba obviamente Molotov, El Tri y Café Tacuba pasando por un montón de artistas de un montón de palos y géneros. Nos gustó también mucho Bronco, los conocemos desde mucho antes de visitar México. También se dio con Bronco algo muy especial, lo invitamos a cantar a su líder Lupe Esparza en una canción en el disco “Circología” y le mandamos un mail y resulta ser que la historia cuando después no las cuentan, Lupe le dijo a los hijos “me escribieron de una banda argentina que se llama Los Caligaris pero no los conozco” y los hijos les dijeron “papá, te escribieron Los Caligaris, ¿cómo le vas a decir que no? Les tenés que decir que sí”. Y bueno, resulta que los hijos le hicieron el lobby para que pueda grabar con nosotros porque resulta que eran fans nuestros. Así que pegamos una onda bárbara. Nos invitaron a grabar hace poco ellos también a un disco de ellos, se ha estrenado por TNT la serie del grupo Bronco y en el primer capítulo musicalizamos nosotros con una versión de Bronco, cerrando el capítulo.



T:- ¿Cómo está lo de esta conquista? ¿Cuánto tiempo ya están pasando en México? ¿Ya llevan la familia para allá?



DP:- A México hace 12 años que vamos para allá y hace cuatro que el crecimiento ha sido exponencial. Me da cosa hablar de México porque por ahí la gente no nos conoce mucho y dice “este está inventando”, pero cerramos los principales festivales del país y estamos tocando en los lugares más grandes e imponentes. Bueno, como te decía, participamos en series de televisión, estamos jugando en primera. En el Vive Latino, el festival más importante de México ya tocamos en el 2008, 2009, 2012, 2014 y 2017. 5 veces.



T:- Son de una camada nueva que hace que el rock y la música argentina vuelva a ser exportable, pero además junto con Paulo Londra son los cordobeses más exportables.



MP:- Bueno, Londra es un fenómeno, para mí es el artista más importante que tiene la Argentina. Lo hemos cruzado en distintos países y es terrible el éxito que tiene, la cantidad de reproducciones que tiene y las cosas que hace Nosotros no tenemos la suerte de haber participado en algún escenario o habernos cruzado en camarines, pero realmente es un artista muy importante que deja la bandera de Córdoba y Argentina muy alta. Hace cosas superlativas. Nosotros somos una banda más numerosa, diferente el mercado que tenemos, venimos más por el lado del rock. Pero como te digo, tengo dos hijas de 10 y 9 años y escuchan más Paulo Londra que Los Caligaris.



Cuando íbamos para México en las primeras giras nos pasó algo muy raro. Generalmente las bandas que van para allá o iban como Soda Stereo, Los Decadentes y los Cadillacs eran bandas que habían triunfado en Argentina y se iban para allá. A nosotros se nos dio un camino diferente, no éramos una banda muy conocida acá y nos decidimos ir para México. Allá los ecos de México empezaron a funcionar en Colombia, Estados Unidos y el mismo Argentina. Pero sí, ahora hay una camada nueva de artistas que tal vez por las redes o porque es ahora la música más democrática, uno saca un disco y sale en todo el mundo, empezamos ahora a exportar y grandes talentos como todos los que nombrás.