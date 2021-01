"Poly 80" el nuevo álbum de Limbo que sube al DeLorean y regresa en el tiempo

Limbo, la banda sanjuanina de electro rock conformada por Juan Vizcaíno y Fabián Noriega, presenta “Poly 80” su nuevo disco, disponible en todas las plataformas digitales.

Según comentaron desde la banda, el material se grabó en medio de la pandemia, haciendo un despliegue logístico para contar con voces de toda América. El álbum cuenta con 10 canciones y la participación de artistas como Lula Bertoldi de Eruca Sativa en guitarras, Mariana Viera Campbell en coros y Grupo Lyrean de México, entre otros.

Algo más que synthes

“Poly 80” viene de un teclado muy usado en la década del '80. Y sobre esta década el trabajo se construye conceptualmente.

Comienza con “Introducción casette”, como una bienvenida, es un mix de sonidos que dan un golpe de nostalgia al ritual de escuchar los rodillos pasando por la cinta magnética.

Sin entrar en un spoiler en todo el disco y continuando con el recorrido, “Vuelta al Hotel Savoy” es quizás la canción más Limbo del disco. El balance musical y vocal queda dentro del registro y la identidad de la banda. Es que no sólo se pasa por “los sonidos”, sino por los géneros que recorre el álbum que va del glam rock a las baladas.

Lo que opaca el disco es la fina línea entre la parodia y el homenaje que bordea el trabajo, es que cuando lo único que sostiene es el concepto de la década puede caerse en repeticiones. Es difícil mantener el ritmo con un concepto tan amplio.

Quizás el ejemplo que puede ilustrar esto es “Dulce princesa” que su letra manifiesta recursos poéticos ya vistos y que no envejecen bien. No hay una propuesta nueva ni se explora el género. Sin embargo, como contraparte de esto está “Invention´s are to late” que realmente se siente como algo nuevo.

Viendo a otros trabajos queda un poco detrás comparando, por ejemplo, con “See you on the other side”, el disco de 2020, pero se sostiene teniendo en cuenta el tiempo en el que fue grabado.

Conclusión

“Poly 80” ensancha la fila de trabajos de Limbo. Sirve para refrescar el repertorio y técnicamente demuestra lo que es capaz la banda. Si bien se queda en el confort de lo que maneja da tímidos pasos y da algunas pistas hacia dónde podría seguir explorando. Habrá que ver qué propondrá a futuro la banda.