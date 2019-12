"Presidente, tiene una tarea muy dura, le han dejado un país devastado"

Después de varias horas de música en el escenario principal que se montó en la Plaza de Mayo, por donde pasaron artistas de distintos géneros que al final se unieron para entonar el Himno Nacional, las nuevas autoridades nacionales subieron para dirigirse a una multitud que festejó sin importar el calor ni la incomodidad de horas de pie.

La primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien claramente emocionada agradeció a los miles de argentinos que la vitoreaban. “Déjenme contarles un poco lo que me pasó esta mañana. Esta mañana cuando me desperté me di cuenta que hacía exactamente cuatro años atrás me había despertado en el mismo lugar, en la casa de mi hija Florencia, en el Barrio Monserrat ¿se acuerdan? Aquella noche maravillosa del 9 de diciembre de 2015 cuando nos despedimos en esta plaza. Aquella noche les dije que aquellos años que habíamos compartido de 2003 a 2015 no habían sido magia”, dijo arrancando el primer aplauso masivo.

“Quiero decirles que estos cuatro años sé que han sido muy duros para tantos y tantas. Trabajo, salario, pobreza, el hambre que tanto desvela hoy a quien es nuestro Presidente y que debería desvelar a todos los argentinos y a todas las argentinas bien nacidos. Fueron cuatro años muy duros para quienes fueron objeto de persecución, buscaron literalmente que desapareciéramos. Pero tenemos la voluntad de millones que creen que es posible vivir en un país diferente, en un país mejor”, continuó la expresidenta.

“Esa voluntad fue ayudada por la memoria, que no es más ni menos que el saber de dónde venimos. Ningún pueblo, ninguna sociedad que no tenga memoria difícilmente pueda llegar a algún lugar y nosotros le hemos puesto a esa voluntad política la memoria del pueblo y de la historia. Pero también la hemos moldeado con la humildad que debemos tener todos y cada uno de nosotros para saber que lo colectivo es más importante que lo individual. Los dirigentes deben entender con generosidad y con humildad que no todo empieza y termina en uno, al contrario uno es más grande cuando es parte de un todo”, insistió Cristina Fernández.

Punto seguido resaltó: “Ustedes saben, yo no soy hipócrita, no lo voy a ser nunca. Puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero ustedes saben que digo lo que pienso y hago lo que siento; nunca otra cosa diferente. Voluntad, mucha memoria y mucha humildad, pero también coraje porque para llevar las cosas adelante hay que tener coraje. El coraje no es la soberbia, el coraje se prueba en la adversidad y en el llano, no en el poder”.

Cristina también le hizo un guiño al peronismo más duro al resaltar que “es necesario siempre la lealtad, ese valor que algunos piensan que es seguidismo a un líder político y no lo es. La lealtad es a dos puntas, los pueblos no son tontos, conciben a la lealtad con los dirigentes que sienten que los defienden. Todo tiene que tener el amor, es lo que siempre nos ha movido en esta plaza. Amor al pueblo, amor a la Patria, amor a los que sufren, amor a los jóvenes a quienes quiero abrazar esta tarde. Esos jóvenes que nunca dejaron de acompañarme. Siempre me sentí acompañada por ustedes y quiero darles las gracias”.

“Presidente, confíe siempre en su pueblo, ellos no traicionan, son los más leales; sólo piden que los defiendan y los representen. No se preocupe Presidente por las tapas de un diario, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted. Nunca lo olvide. Usted Presidente tiene por delante una tarea muy dura, le han dejado un país devastado, tierra arrasada. Pero sé que tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que tienen los argentinos”, concluyó.