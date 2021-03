¿Qué impacto social ha tenido el bitcoin?

Es indiscutible que el bitcoin, aparte de cambiar las dinámicas financieras, ha tenido un impacto en la sociedad, por la forma en la que se compra y vende dentro de su sistema. En primer lugar, al ser descentralizado plantea un cambio de paradigma frente a las estructuras centralizadas que se han solidificado en la sociedad, y en el imaginario del colectivo. Es decir, se cree que para que un entorno financiero pueda funcionar, es necesario que exista un ente regulador que abarque todo, como si fuera una especie de organismo plenipotenciario. La estructura descentralizada del bitcoin cuestiona las creencias asociadas al mito de la centralización, que se remonta a las formas de gobierno establecidas hace décadas. Como ventaja principal, permite que muchas personas puedan formar parte del entorno bitcoin, sin importar su origen o características físicas, de manera transparente y eficiente.

La influencia del bitcoin

Actualmente se han planteado sistemas con otros usos diferentes al intercambio de criptomonedas, basados en la forma cómo se maneja el bitcoin. Se conocen como proyectos alternativos, y un ejemplo podrían ser las páginas web de renta de vehículos propiedad de terceros, mientras no lo estén usando. Claro está, el propietario del carro debe registrarse y aceptar los términos y condiciones del portal web o aplicación. Funciona al ofrecer vehículos disponibles para los usuarios, y si alguno lo acepta, puede pagar la tarifa y disfrutar del servicio. Todo a través de acuerdos implícitos que quedan registrados en la plataforma, tal cual como pasaría en la red bitcoin. Es decir, cada quien puede ingresar al sitio web y conocer la disponibilidad, entre otros detalles que ofrezca la empresa. En muchas de estas páginas se puede pagar directamente con bitcoins, por lo que es recomendable ganarlos a través de bitcoin champion para gozar de una mayor cantidad de servicios y productos.

¿Cuáles son los beneficios?

Por una parte, no se necesita exigirle ningún cambio a ninguna autoridad para que existan cambios adaptados a los usuarios, cuando se emplean redes que no dependen de un eje central. Lo cual agiliza la evolución natural de los sistemas, al tomar en cuenta los últimos avances en materia de encriptación, internet, etc. Aunado a eso, se reducen los riesgos de que exista corrupción, que es un mal persistente en muchos países, especialmente en los de Latinoamérica. A su vez, las vulneraciones informáticas se minimizan, puesto que miles de expertos alrededor el mundo estudia cómo trabajan los nodos de la cadena de bloques del bitcoin, con el fin de implementar mejoras que ofrezcan mayor seguridad al usuario. Cabe acotar que toda transacción que se haga es irreversible, y el registro completo de las operaciones comerciales queda a la vista de todos. Ya no es necesario que un empleado llene un formulario y cumpla con un protocolo especial para verificar una transacción, el mismo sistema se hace cargo de todo eso de forma automática.

¿Qué se espera a futuro?

Actualmente se busca concientizar a la población a través de conferencias y charlas que eduquen a la gente, en relación a las criptomonedas. Aún existe un gran desconocimiento, lo cual impide que unos pocos negocios se nieguen a aceptarlas (un porcentaje muy bajo), por el miedo que les produce no tener una formación sólida en estas monedas modernas como el bitcoin. Lo ideal es que con el pasar de los años sean cada vez más las personas que estén al tanto del bitcoin, y empiecen a usarlo como moneda de intercambio para sus transacciones cotidianas, en lugar de los dólares, euros o yenes, dependiendo de su país de origen. Sería un paso más hacia el futuro, de la mano del bitcoin.