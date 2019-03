Quisieron sacar a Kuchen de una escuela por llevar viandas

Intentaron sacar de la escuela Manuel Belgrano a Guillermo Kuchen por llevarle las viandas de comida a sus fiscales. La fiscal general del Frente Todos intercepto a Kuchen y amenazó con sacarlo con la policía si no se retiraba.

Kuchen dijo: "nos demoramos solo 16 minutos. Nosotros no tenemos el ejército de gente que disponen ellos y tenemos que atender a las necesidades de nuestros fiscales personalmente y yo me estoy encargando de ir a llevarle la comida a cada uno de ellos y consultarles si necesitan algo. Es habitual que los candidatos visiten los establecimiento y me sorprendió el autoritarismo para determinar que el tiempo se había cumplido".