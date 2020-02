"Santoro no lo sabe, pero vamos a explicarle como funciona el proceso", dijo Aníbal Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Aníbal Fernández, cruzó hoy al periodista Daniel Santoro, quien se refirió a la denuncia presentada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con ironía sostuvo que planeaba "explicarle como funciona someramente el proceso en materia tributaria".



"Santoro no lo sabe, pero vamos a explicarle cómo funciona someramente el debido proceso en materia tributaria. Los impuestos de ordinario los declara el contribuyente. La AFIP tiene la carga de impugnar lo declarado en un procedimiento denominado de determinación de oficio...", escribió Aníbal Fernández en un primer tuit.



"En el que asiste al contribuyente el derecho de defensa. Además contra el acto determinativo cabe la posibilidad de interponer un recurso con efecto suspensivo ante el tribunal fiscal. Nada de esto se respetó respecto de la Vicepresidenta", continuó el ex jefe de Gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández.



En el segundo tuit, además de terminar su explicación, el interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio adjunta el tuit de Santoro.



"Por una causa fiscal, Cristina Kirchner denunció persecución de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri. Debe 8 millones de impuestos. Dice que 'no fue notificada'", fue el mensaje que el periodista subió a las redes adjuntando la nota que sobre el tema publicó Clarín.



La primera en utilizar las redes sociales hoy fue la vicepresidenta, que publicó en su cuenta: "Para los que todavía no creen en la existencia del lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos ".



En ese sentido, continuó: "Para los que aún no se enteraron que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc ) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia



"Para todos ellos, les dejo dos escritos en archivo adjunto. Uno que se presentó esta mañana ante el juez federal de Río Gallegos. El otro, fue presentado también esta mañana ante la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes Marcó del Pont", sostuvo Cristina Fernández.