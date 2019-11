"Se hizo un partido casi perfecto", aseguró el DT Julio Falcioni

El entrenador de Banfield, Julio César Falcioni, aseguró esta noche tras el triunfo de su equipo ante Vélez Sarsfield 1 a 0, por la decimocuarta fecha de la Superliga de Primera División de fútbol, que "se hizo un partido casi perfecto, de acuerdo a lo que planificamos".



"Se cumplió todo lo planeado, se hizo un partido casi perfecto, de acuerdo a lo que planificamos en la semana, para poder contener a Vélez, por lo cual fue muy importante el trabajo del doble '5', con (Jorge) Rodríguez y (Sergio) Víttor, para poder romper el sistema defensivo de ellos", comentó Falcioni al término del encuentro en el estadio Florencio Sola.



El DT del "Taladro" añadió que "además, buscamos la velocidad por afuera de Agustín Ursi y (Reinaldo) Lenis, que encararon siempre en 1 a 1 y no le permitieron a ellos desarrollar su mejor juego, ya que fueron superarlos por nuestro planteo".



Por otra parte, Falcioni comentó "hicimos concentrar a Juan Pablo Alvarez, quien estaba lesionado, se sabía que no iba a jugar y hicimos para desorientar al rival. Teníamos definido que actúe Lenis, quien creció mucho e hizo un trabajo especial. Luego salió porque estaba cansado".



"Le dijimos al jugador (Lenis) que no diga nada que iba a estar y demostró todas las buenas condiciones que tiene para ser importante en el equipo", agregó.



Por último, el entrenador de Banfield señaló que "con lo que demostramos con Lanús (lo venció en la fecha pasada por 1 a 0 en el clásico) y este de hoy, el equipo va creciendo y compenetrado en lo que pretendemos en cuanto a funcionamiento".