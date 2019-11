"Se nos abrió la suerte, el equipo lo merecía", advirtió Diego Cocca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Diego Cocca, entrenador de Rosario Central que goleó hoy 5 a 2 a Godoy Cruz y cortó una racha de nueve partidos sin victorias, declaró que "el equipo venía demostrando que crecía, que sobre todo de local merecía tener más puntos y la verdad que hacer tantos goles es un merecimiento para el grupo".



Cocca, quien el martes luego de perder contra Estudiantes en La Plata por 3-0 habìa advertido que "si no le ganamos a Godoy Cruz me voy", sostuvo esta noche a TNT Sports: "Se nos abrió la suerte".



"Esto es muy importante para seguir trabajando más tranquilos y esto demuestra que el equipo venía haciendo bien las cosas, sobre todo en los partidos de local, en los que nos faltaba el gol", resaltó.



Por su parte, el volante "canalla" Fabián Rinaudo, una de las figuras de Central, declaró al mismo medio desde el campo de juego del Gigante de Arroyito que "este triunfo es muy merecido por todo lo que pasamos y porque este equipo se entrena, trabaja y hace todo con una gran actitud. Solamente nos faltaban los goles y hoy, por suerte, se nos dieron todos juntos, ojalá que se nos siga dando así".



A su turno, el delantero "auriazul" Ciro Rius expresó que "esta victoria es muy importante por el promedio y porque personalmente me sorprendió la declaración del entrenador pero esto nos viene muy bien para ratificar nuestro trabajo, para darles tranquilidad al técnico y al club y para darles una alegría a los hinchas".