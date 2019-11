"Sería bueno que los jueces no se equivocasen tanto", se quejó DT de All Boys

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

José Romero, entrenador de All Boys, advirtió esta tarde que “sería bueno” que los árbitros “no se equivocasen tanto” tal como aconteció hoy con Diego Ceballos, en el empate 1-1 con San Martín de Tucumán, por la undécima fecha de la Primera Nacional de fútbol.



“Sería bueno que los jueces no se equivocasen tanto. A veces, con sus decisiones, a técnicos y jugadores, nos cuesta el puesto por un resultado adverso”, se quejó 'Pepe' Romero, en los vestuarios del estadio Islas Malvinas, en Floresta.



A pesar de que el histórico entrenador del 'Albo' había manifestado no tener intención en “hablar de los árbitros” emitió una sentencia lapidaria para la labor de Ceballos, asegurando que hasta la sanción del primer penal “era un lindo partido para jugar”.



“Creo que a partir de esa jugada, el partido se desvirtuó bastante. El penal fue dudoso” consideró Romero, en referencia no sólo a la sanción de la pena máxima sino a la posterior tarjeta roja que le mostraron al zaguero Sebastián Martínez, que dejó al equipo local con 10 jugadores.



“La expulsión de (Sebastián) Martínez nos generó una sensación compleja, porque nos obligó a hacer variantes posicionales. Pero creo que terminamos redondeando un buen partido, pese a todo”, dijo el entrenador.



Romero, quien lleva una curiosa racha de cinco empates seguidos desde que asumió el cargo en setiembre pasado (“Nunca me pasó en mi trayectoria como técnico empatar cinco veces seguidas”, confesó), aseguró sentir “cierta preocupación” por la racha de penales en contra. A All Boys, en lo que va del torneo, lo castigaron con la sanción de ocho penales en contra.



“Los que son penales hay que aceptarlos sin chistar. Pero me parece que son muchos los que nos cobraron en el campeonato”, apuntó.



De cara al próximo encuentro con Almagro (sábado 9, a las 15.30, en José Ingenieros), el equipo de Floresta deberá reemplazar -casi con seguridad- a los lesionados Facundo Melillán (posible desgarro en el isquiotibial izquierdo) y Mirko Ladrón de Guevara (traumatismo en el tobillo derecho).