“Si es por el bien del país, que renuncie” Evo Morales, dijo la COB

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Central Obrera Boliviana (COB) le pidió hoy al presidente de Bolivia, Evo Morales, que renuncie "para que el pueblo se pacifique", en medio de una crisis originada en protestas de la oposición por los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre último, a los que consideran fraudulentos.



“Le pedimos al presidente que reflexione en ese pedido que tiene el pueblo boliviano, si es por el bien del país, si es por la salud del país, que renuncie nuestro presidente”, dijo el secretario de la COB –hasta ahora defensora de Morales- Juan Carlos Huarachi, en una conferencia de prensa difundida por medios locales y las redes sociales.



El pronunciamiento de la poderosa central sindical se conoció este mediodía luego de que Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), anunciara la celebración de nuevas elecciones, ante el informe negativo sobre los cuestionados comicios hecho por la Organización de Estados Americanos (OEA).



La OEA denunció que se cometieron “irregularidades” en las elecciones presidenciales y sugirió que se celebraran nuevos comicios, algo a lo cual el presidente accedió de inmediato.



Tras conocerse el informe de la OEA, los principales dirigentes opositores bolivianos reclamaron que Morales no participe en los nuevos comicios anunciados hoy, por considerarlo "responsable del fraude".



Sobre la participación o no de Morales en las próximas elecciones, Huarachi dijo que eso dependerá del Órgano Electoral.



También aseguró que la máxima central obrera de Bolivia no será "responsable ni cómplice de un eventual derramamiento de sangre" y llamó a las organizaciones cívicas a convocar a la pacificación.



El principal contrincante de Morales, el candidato de Comunidad Ciudadanas, Carlos Mesa, llamó “al pueblo a mantener la movilización ciudadana, unida, activa y siempre en los marcos de la paz y la no violencia”.



Mientras que el líder del Comité Cívico de Santa Cruz –tradicional bastión opositor al MAS- y principal referente de las protestas opositoras contra Morales, Luis Fernando Camacho, dijo que el presidente “cometió delitos” y que “la OEA demostró que el fraude era obvio”.



Camacho, quien le había dado un ultimátum a Morales para que renuncie y llamó a las Fuerzas Armadas para que lo apoyen en forzar al Ejecutivo a dejar su cargo, pidió hoy la renuncia de "los senadores y diputados, así como los miembros del tribunal de justicia y del tribunal constitucional".



Por su parte, el senador y ex candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, exigió hoy que Morales se abstenga de participar en las nuevas elecciones por ser "responsable de fraude".



Los conflictos en Bolivia estallaron el 20 de octubre cuando se celebraron los comicios y la suspensión del conteo provisorio, que se reanudó 24 horas después y dio a Morales como ganador en primera vuelta.



Desde ese entonces, la oposición llamó a la población a manifestarse contra el presidente, lo que desencadenó en enfrentamientos entre defensores y detractores de Morales, que ya dejaron un saldo de tres muertos, 350 heridos y cerca de 220 detenidos.