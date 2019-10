"Si tengo que volver a dirigir las inferiores no hay problema", aclaró DT de Huracán, Apuzzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador interino de Huracán por octava vez (de las nueve veces que estuvo al frente del equipo solo en una fue efectivo), Néstor Apuzzo, se mostró "muy satisfecho" por la victoria del "Globo" en el clásico con San Lorenzo, después de cuatro años, pero aseguró que si los dirigentes deciden discontinuarlo no tiene "problema en volver a dirigir las inferiores del club", que es su verdadero "lugar de origen".



"Ahora quiero disfrutar. Era una revancha que me debía en el club. Después, quedará en la dirigencia la decisión final, pero quiero agradecer al plantel porque dejó todo y eso te llena", indicó Apuzzo una vez consumado el 2-0 sobre el "Ciclón" de Juan Antonio Pizzi.



Apuzzo decidió darle la oportunidad de reivindicarse a Lucas Barrios después de aquel fallido penal en los minuto 90 de juego y también en el desempate justamente ante San Lorenzo, y el delantero naturalizado paraguayo le respondió señalando el primer gol.



"Barrios aporta jerarquía. Es un terrible profesional que se merecía esta revancha. Se bancó más minutos de lo que pensábamos", explicó Apuzzo respecto del atacante, que abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo con un preciso cabezazo y se retiró de la cancha aplaudido por los hinchas a los 25 del segundo tiempo reemplazado por Fernando Coniglio, justamente autor del segundo tanto.



"Huracán hizo un planteo inteligente. Los jugadores estaban nerviosos por los fallos polémicos del árbitro Fernando Espinoza, pero después nos tranquilizamos y cerramos bien el partido. No nos lastimaron. Fuimos justos ganadores porque jugamos mejor", argumentó.



La referencia al árbitro tuvo que ver con los dos aparentes penales no sancionados por Espinoza que en el entretiempo provocaron un incidente con el presidente huracanense, Alejandro Nadur, quien fue acusado por el árbitro de intentar agredirlo en la zona de vestuarios, algo que el dirigente desmintió, aunque le labraron un acta por ese tema.



"El primer penal no lo vi bien y el segundo sí, porque a nuestro delantero lo agarraron dos o tres veces en el área. Por suerte ganamos 2-0, si no íbamos a estar complicados. Es que este era el partido para ganar", avisó.



"Por eso ahora hay que disfrutar, ya que salió todo como planificamos. Es que encontramos una solidez importante. Hoy superamos al que hace tres fechas era el puntero. No somos menos que nadie y vamos a ir partido a partido", puntualizó.



Y respecto del mencionado incidente del árbitro con Nadur se excusó al señalar que estaba "adentro del vestuario con los jugadores. Tratando de bajar los decibeles. No vi nada".



"Lo disfruto como hincha y como entrenador. Mi mamá cumple 90 años mañana y me agradeció llorando por teléfono. Pero también me pone contento por los pibes de inferiores, César Ibáñez y Lucas Merolla. Le van a dar satisfacciones a Huracán", anunció.



"Los jugadores ayudan mucho para trabajar mejor. Si tengo que volver a mi lugar de origen no tengo problema", destacó finalmente Apuzzo, que hoy "pinta" para ser efectivo como alguna vez.