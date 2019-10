"Siempre pagamos las deudas que contrajeron otros", dijo Cristina Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, reclamó hoy "nunca más las políticas del neoliberalismo" y aseveró que los gobiernos justicialistas "siempre pagan las deudas que otros contrajeron".



En el cierre de campaña en Mar del Plata, sostuvo que "siempre nos opusimos a endeudar al país, porque sabíamos que no iban a llover las inversiones, y siempre pagamos las deudas que otros contrajeron".



Añadió que "los y las que hoy estamos aquí no somos solo candidatos de un frente electoral. Axel (Kicillof, candidato a gobernador bonaerense) y Fernanda (Raverta, candidata a intendenta de General Pueyrredón) son diputados nacionales desde 2015, cuando los vientos parecían que habían instalado el neoliberalismo nuevamente en el Argentina".



"No sucumbieron al canto de la sirena; estos dos diputados nacionales están juntos más allá de un frente electoral, porque comparten ideales, miradas, visiones y junto a otros compañeros y compañeras dijeron que no había que endeudar al país para pagarle a los fondos buitres porque seria inútil porque no iban a llover inversiones", enfatizó Cristina de Kirchner.



Asimismo, añadió que "al contrario, ellos sostenían que teníamos que llevar adelante esa ley de pagos soberanos donde íbamos a pagar. Porque siempre pagamos las deudas que otros contrajeron".



"También levantaron la mano" por la "ley antidespidos, porque la desocupación iba a crear miseria, hambre y generaría pobreza", dijo. Y señaló que "la ley fue vetada, igual que la ley para dejar sin efecto los aumentos constantes de las tarifas de los servicios públicos que dejaron sin dinero los bolsillos de los argentinos y engrosaron los bolsillos de los empresarios amigos del primer mandatario".



Los asistentes al acto comenzaron a silbar y Cristina Fernández les dijo: "No hay que silbar, hay que votar; esa es la democracia, sin gritos, sin silbidos, y sin insultos, solo debemos ir a votar el próximo domingo 27 de octubre".



Volvió a abundar sobre Kicillof y Raverta y destacó que "ambos en 2017 tampoco le dieron el voto a la reforma previsional". Ironizó que "no sé si todos los candidatos en esta ciudad pueden decir lo mismo, con respecto a la reforma previsional", en referencia al candidato a intendente de Juntos por el Cambio, el diputado Guillermo Montenegro.



Del candidato presidencial Alberto Fernández resaltó que "no fue diputado y no ocupó ningún cargo en estos cuatro años, pero fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos".



"Fue el jefe de Gabinete del Gobierno que reestructuró la deuda externa, produciendo la quita más importante. El que le pagó al FMI la deuda externa que venimos arrastrando desde 1957", aseveró.



También destacó que fue "el jefe de Gabinete que comenzó a reconstruir el salario y la jubilación de todos los argentinos y argentinas; por eso esto no es un cierre de campaña de candidatos que decimos cualquier cosa con tal que nos voten, no somos así".



"Creemos en el rol del Estado como el gran igualador de las diferencias, por eso hoy estamos aquí, no solo cerrando una campaña electoral, sino cerrando un ciclo histórico", afirmó. El mandato, dijo, "debe ser que definitivamente la Patria no caiga en manos del neoliberalismo. Nunca más estas políticas de neoliberalismo, no queremos nunca más dolor, no queremos que los argentinos sufran nunca más", afirmó Cristina Kirchner, mientras la gente coreaba "nunca más, nunca más".