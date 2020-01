"Sigo el caso con mucha atención", dijo Lammens sobre designación de Macri en Fundación FIFA

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, manifestó hoy que desde su función "observa con mucha atención la preocupación que han marcado" varios clubes y entidades del fútbol por la designación del ex presidente Mauricio Macri como titular de la Fundación FIFA.



En San Juan, durante una recorrida por el Teatro del Bicentenario, Lammens sostuvo que "como funcionario del Estado Nacional no puedo opinar porque FIFA no deja que los gobiernos nacionales nos metamos en el fútbol".



"Sí como ministro tengo la obligación de escuchar a los clubes y observo con mucha atención la preocupación que han marcado por esta designación", añadió.



El ex presidente de San Lorenzo resaltó, según informó el Diario de Cuyo, que "además organismos como la AFA y la Superliga se han manifestado, y como ministro de Deportes sigo el caso con mucha atención".