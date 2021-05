"Te voy a quemar la casa y te voy a agarrar a tiros", le dijo a su expareja y terminó preso

Un sujeto identificado como F.C.G. (su nombre no será revelado para proteger la integridad de la víctima) terminó con una condena de diez meses de prisión condicional luego de intentar agredir a su ahora expareja. Sin embargo, y por seguridad, la justicia también dispuso la prisión preventiva del hombre y lo declararon reincidente, enviándolo al Penal de Chimbas.

El hecho ocurrió el pasado sábado 22 de mayo, cuando el hombre llegó hasta la casas de la mujer en Rawson alrededor de las 21.30 en completo estado de ebriedad y tocó la puerta. Pero la víctima, que se encontraba con sus hijos en la casa, al ver al hombre no le abrió sino que lo atendió por la ventana.

Bajo los efectos del alcohol, el hombre le propuso a la mujer el ir a cenar juntos pero se negó. No solo por la ebriedad en la que se encontraba F.C.G sino también porque los hijos de la víctima ya estaban durmiendo y no podía dejarlos solos. Esto no calmó al ahora condenado, que impacientemente empezó a insistirle a la víctima subiendo cada vez más de tono ante los tantos “no” que la mujer le dio.

Ofuscado, empezó a insultar a la víctima amenazándola y diciéndole cosas como “te voy a quemar la casa y te voy a agarrar a tiros”, entre otras cosas. Pero todo escaló a mayores cuando la mujer quiso cerrar la ventana y el hombre empezó a darle puñetazos, rompiendo uno de sus vidrios mientras intentaba también golpear a la mujer. Los cristales rotos de una de las hojas produjeron un corte en una de las muñecas de la víctima quien desesperada pidió a gritos auxilio a los vecinos.

Minutos después, un efectivo de la división motorizada llegó hasta la casa de la víctima y al entrevistarla le contó lo sucedido y le advirtió que F.C.G. todavía se encontraba cerca. Personal policial procedió entonces a su detención y alojo en la dependencia policial hasta este miércoles, cuando recibió su sentencia y confirmaron su traslado al Penal luego de que la mujer radicara la denuncia en la Unidad Fiscal Cavig (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género).