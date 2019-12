"Tengo un temor, que el kirchnerismo crea que vuelven al 2015, y el mundo cambió", dijo Negri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo hoy en su discurso de cierre del debate del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sentir "temor" de que "el kirchnerismo crea que vuelven al 2015, y -no adviertan que- el mundo cambió".



"Asumiendo todos los errores del pasado, yo creo que todos los que vuelven pueden ser mejores, nadie quiere volver para ser peor", expresó el cordobés.



E inmediatamente agregó: "Pero tengo un temor: que crean que vuelven al 2015, y el mundo cambió, no hay tolerancia social para eso; el resultado electoral no fue de un 60%, no hay prepotencia ni mayoría absoluta, ni tampoco van a poder detener a la sociedad”.



“Raúl Alfonsín tenía una obsesión: equilibrar el poder, él no quería vivir en el país de la excepción. No tengo dudas de que hubiera tenido diferencias con el gobierno que finalizó, pero si esta noche estuviera acá estaría diciendo que es mal camino concentrar el poder”, sostuvo.



En ese sentido, recordó que "en 2002 se estableció una emergencia que duró 16 años y se la sostuvo incluso creciendo a tasas chinas. La emergencia no era económica, era política, sólo se quería acumular poder”.



“La emergencia no se justifica. Nos han dicho que no hacemos autocrítica, pero somos grandes, sabemos que se perdió la elección, entre otras cosas, por la política de shock en la salida de los subsidios que el kirchnerismo acumuló por 130.000 millones de dólares", añadió.



Sobre ese punto, Negri reconoció: "Se nos disparó la inflación, pero también al kirchnerismo le pasó lo mismo, sólo que tenían un ministro que pedía que no le pregunten sobre ello”.