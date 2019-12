"Tiene que salir como cualquier persona que cumplió la condena", dijo el padre de Tablado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El padre de Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en Tigre y que dentro de 85 días recuperará la libertad, aseguró hoy que nunca defendió a su hijo por lo que hizo, pero que ahora debe salir de la cárcel porque “ya cumplió su condena”.



Miguel Ángel Tablado habló esta mañana con el canal C5N en la puerta de la misma casa de la calle Albarellos 348 de Tigre, donde hace 23 años su hijo cometió el homicidio de su novia de 17 años.



Al ser consultado sobre sus sensaciones en torno a que el próximo 28 de febrero su hijo saldrá en libertad, el carpintero y comerciante, contestó: “¿Mis sensaciones? No sé, que tiene que salir, cumplió la condena”.



“Tiene que salir como cualquier persona que cumplió la condena. Yo nunca salí a defender. Pienso como la sociedad. Pero una persona que cumplió la condena, ya está”, agregó.



Cuando el periodista le preguntó si cree que existe la posibilidad de que su hijo vuelva a amenazar a una mujer como sucedió en 2011 con su ex, Tablado padre se ofendió y dio por finalizada la entrevista.



“¿Le parece que se hizo justicia con su hijo?”, preguntó el cronista y Tablado le respondió: “La verdad que sos un pelotudo bárbaro”, y se retiró en un auto que lo aguardaba estacionado a los pocos metros.



En tanto, Edgardo Aló, padre de la víctima, aseguró hoy a Télam que el juez de Ejecución Penal 1 de San Isidro, Alejandro David, con quien se reunió ayer, le dijo que revisará el cómputo de la pena de Tablado y pedirá una serie de informes.



“El doctor David se comprometió a revisar la causa. Va a pedir el expediente completo y de acuerdo a lo que surja, actuaremos”, señaló Aló.



El papá de Carolina explicó que él, como parte en la causa, no fue notificado en 2017 cuando se le realizó a Tablado el cómputo de la pena que fijo el vencimiento para el próximo 28 de febrero, ni tampoco ahora, "como exige la ley de víctimas".



Fuentes judiciales explicaron que la derogada Ley del “2x1” y los estudios que cursó en prisión son las razones por las que Tablado (43), quien tiene una condena que en principio debía culminar a fines de 2022, podrá tener agotada la pena el 28 de febrero próximo.



En 1998, a Tablado se lo condenó a 24 años de prisión por el “homicidio simple” de Aló, cometido dos años antes, y en 2013 sumó otros dos años y seis meses por “amenazas” a una ex mujer con la que se casó en prisión, por lo que se le fijó una pena única de 26 años y seis meses.



Pero según el legajo de ejecución de la condena, en la causa por el homicidio, por la que está preso desde 1996, el cómputo indica que esa pena vencía el 28 de febrero de 2018, es decir tras 22 años.



“Esa reducción de un par de años está vinculada a la ya derogada Ley 24.390 del ‘2x1’, que estaba vigente al momento de ese hecho y que le permitió computar como doble algunos de los días que estuvo preso sin sentencia firme”, explicó a Télam una fuente judicial.



Cuando Tablado sumó los dos años y seis meses por amenazas, la pena entonces se debía extender hasta fines de agosto de 2020, pero le quitaron del cómputo seis meses y se le fijó el vencimiento el 28 de febrero de 2020 por lo que se denomina “estímulo educativo”.



Es que, estando en prisión, Tablado terminó sus estudios secundarios y luego realizó “cursos de formación profesional”, lo que le da a el beneficio de descontar meses de sus condenas, como a cualquier preso.



El crimen de Carolina Aló ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, ubicada en Albarellos 348 de Tigre.



Aló, de 17 años, estaba de novia con Tablado, por entonces de 20 años, e iban juntos a la nocturna de la Escuela 1 Marcos Sastre de Tigre.



Aquel día, alrededor de las 22, la pareja dio distintas excusas en el colegio, logró salir antes del horario de salida y fueron juntos a la casa de Tablado, donde no estaba su familia.



Allí, de acuerdo a lo que declaró luego el femicida, tuvieron relaciones sexuales y luego se inició una discusión por celos que derivó en el homicidio.



De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, Tablado persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.



Tablado escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se fue a esconder debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre, a unas 20 cuadras del lugar del crimen y seis de la escuela, donde, unas horas más tarde, la policía lo detuvo.