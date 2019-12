"Todos nos equivocamos y a veces los electores también", le dijo Llach a Vidal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex vicepresidente del Banco Central durante la gestión macrista, Lucas Llach, protagonizó hoy una polémica por un mensaje que le envió, y luego borró, en redes sociales de Internet a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quien saludó para desearle una "Feliz Navidad" advirtiéndole que "todos nos equivocamos y a veces los electores también".



El mensaje fue escrito por el economista en su cuenta de la red social Twitter, donde se convirtió en tendencia y provocó la reacción de usuarios que cuestionaron el texto que alude al resultado de las últimas elecciones en la provincia, en las que la ex mandataria perdió ante el actual gobernador, Axel Kicillof.



"Feliz Navidad María Eugenia. Todos nos equivocamos y a veces los electores también. Paciencia y persistencia", fue el mensaje que Llach le envió a la ex mandataria bonaerense, en respuesta a un tuit que antes había subido a las redes Vidal.



La ex mandataria bonaerense había publicado en la misma red social:



"¡Feliz Navidad a todos los argentinos y especialmente a los bonaerenses! Que esta Navidad los encuentre como a mí, rodeada de amor y familia", mensaje que acompañó con una foto en la que se la ve con sus padres y dos de sus tres hijos, compartiendo la mesa navideña.



Si bien el ex funcionario terminó borrando el tuit que lo convirtió en tendencia, poco después volvió a generar polémica en las redes al postear otro mensaje sobre la festividad navideña.



"Feliz navidad! Che, y los pobres acuérdense de no tomar ni sidra ni Coca, es una explotación de las multinacionales y además ustedes no tienen los mismos derechos.", escribió el economista.