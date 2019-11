"Tuvimos suerte que no nos anotaran porque Defensa fue superior", admitió DT de Argentinos, Dabove

El entrenador de Argentinos Juniors, Diego Dabove, reconoció que su equipo tuvo "suerte" de que no le convirtieran "porque Defensa y Justicia fue superior" en el partido que empataron sin goles en Florencio Varela, donde con ese resultado los de La Paternal se sostuvieron en la cima de las posiciones de la Superliga al cabo de la duodécima fecha.



"Valoro el punto porque jugamos contra un equipo muy complicado, que nos hizo sentir muy incómodos al principio y nunca pudimos acomodarnos para hacer nuestro mejor juego, aunque contamos con algunas situaciones como para llegar al gol, pero fueron más por la jerarquía de algunos jugadores que por otra cosa, ya que ellos tuvieron las más claras para convertir", le indicó Dabove a Télam.



"Pero tuvimos esa cuota de suerte para que no nos anotaran y así llevarnos un punto que nos permite seguir arriba, aunque nuestro principal objetivo siempre es mejorar el promedio. Pero ya estar aquí es un premio para este grupo fenomenal de jugadores, que se merecen pelear bien alto", puntualizó.



Posteriormente el técnico del "Bicho" se refirió a la lesión del capitán, Miguel Torrén, quien recibio un fuerte golpe del lateral local Rafael Delgado, que solamente fue amonestado por el árbitro Mauro Vigliano.



"Torrén tiene un golpe muy fuerte en la pierna derecha y mañana le harán estudios. La verdad que su salida la sentimos, porque más allá de como cumple su función, perdimos un cambio, al margen de que Marcos Angeleri (su reemplazante a los tres minutos del segundo tiempo) lo hizo bien. Esa falta de Delgado a él fue lo único que le puedo cuestionar a Vigliano", completó Dabove.



En el vestuario de enfrente el director técnico local, Mariano Soso, fue consecuente con los dichos de su colega Dabove, aunque llevando "agua para su molino".



"Merecimos el triunfo por todo lo que generamos, pero se nos siguen negando como locales, ya que ni siquiera podemos hacer goles. Pero entiendo que soy responsable de eso, porque evidentemente algo no le estoy transmitiendo bien a los delanteros para que puedan definir", indicó el ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.



"Por ejemplo Nicolás Fernández tuvo tres chances hoy y no las definió bien, pero no creo que sea toda su responsabilidad, sino que algo no le debo estar dando yo para facilitarle que convierta. Aunque en definitiva me voy conforme porque jugamos contra un buen equipo, que está en la punta del campeonato, y fuimos superiores", cerró.