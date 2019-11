"Una lástima que no nos dieron el gol del empate", se lamentó Figueroa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero de Estudiantes de Buenos Aires Diego Figueroa se lamentó de que no les dieron "el gol del empate" señalado en los instantes finales del partido con River, con el que cayó anoche 2 a 0 por las semifinales de la Copa Argentina, porque el árbitro Mauro Vigliano entendió que hubo una falta al arquero Franco Armani.



"(Lautaro) Diaz fue a buscar la pelota que Armani no había retenido cuando yo tiré al arco y no la tenía fija a la pelota en sus manos, pero el árbitro consideró que fue falta", refirió el experimentado jugador en rueda de prensa.



Y continuó: "Para mí no fue falta, yo vi la jugada de frente, Díaz no lo tocó al arquero, pero ya sabemos lo que pasa cuando se trata de River", señaló el "Pelado", de 35 años, y agregó: "Fue una verdadera lástima porque podríamos haber empatado y definir la clasificación por penales".



"Agradecemos y quedamos en deuda con toda la gente de Caseros, que nos acompañó en gran número y que viajaron, como nosotros, con toda la ilusión de llegar a la final", cerró Figueroa con el reconocimiento a los hincha del "Pincha".