"Vamos a manejarnos igual con cualquier administración", dice la embajadora francesa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La nueva embajadora de Francia, Claudia Scherer-Effosse, dijo que ese país "está muy implicado" en la Argentina, y que su gobierno "se va a manejar igual con cualquier administración", no importa cuál sea el resultado de las elecciones presidenciales.



La embajadora, la primera mujer designada por el gobierno francés para ocupar ese cargo en nuestro país, presentó sus cartas credenciales el mes pasado ante el presidente Mauricio Macri.



Scherer-Effosse llegó al país el 11 de agosto, cuando se celebraban las PASO, y dijo que no se arrepiente de haber visto de primera mano ese proceso.



"Es impresionante ver el impacto de la política sobre la economía en la Argentina", analizó.



La diplomática marcó una "situación frágil" de la economía del país y una "polarización", ambas previas a las PASO, pero se sorprendió porque "el resultado fue tan diferente a las encuestas", y recordó que el error en los estudios de opinión es "algo que está pasando en todo el mundo".



Sobre la posibilidad de que ese resultado se repita y el Frente de Todos (que postula a Alberto Fernández) triunfe sobre Juntos por el Cambio (donde Macri busca ser reelecto), aclaró que "el gobierno de Francia se va a manejar igual con cualquier administración".



"Estamos muy implicados en el país, y también con participación en el desarrollo económico en estos últimos años", recordó la diplomática, que citó como ejemplo que desde 2017 funciona en la Argentina la Agencia Francesa de Desarrollo, que otorga préstamos en condiciones muy favorables para sectores vinculados a la energías limpias y el medio ambiente, entre otros.



Además destacó el acuerdo firmado por Macri y el presidente francés Emmanuel Macron para que haya "temporadas cruzadas" entre ambos países.



"Será Argentina en Francia en 2022, y Francia en la Argentina en 2023, con una gran concentración de actividades para mostrar y cooperar entre ambos", se entusiasmó.



Otro tema que vincula a los dos Estados es el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que se firmó en julio en Bruselas. "Francia piensa que es muy bueno que haya ese acuerdo de libre comercio", aseguró.



Sobre los puntos en los que Francia ya avisó que hará un seguimiento detallado antes de ratificar el acuerdo, la diplomática explicó que para su gobierno "es absolutamente indispensable que los países del Mercosur se hayan comprometido en avanzar en sus planes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero".



"La Argentina ha hecho muchas cosas en ese sentido y Francia la acompaña", remarcó.



También subrayó que su país quiere "que el acuerdo sea balanceado y respetuoso de las normas y la seguridad alimentaria", y que "todos los procesos respeten las reglas europeas" en la materia.



En ese marco, Scherer-Effosse consideró importante que Francia esté conformando una comisión para analizar el acuerdo con el Mercosur.



"Es una comisión abierta, el gobierno francés hace mucho hincapié en sumar a la sociedad civil, para que se sienta parte de esto", afirmó.



La diplomática consideró que probablemente el acuerdo se demoró 20 años porque "hay muchos sectores implicados" en el mismo, y porque ambos bloques no funcionan igual, pero consideró que "en una negociación siempre hay un momento para decir ahora están las voluntades para cerrar el acuerdo".



"Hay que encontrar el momento de sintonía política, y se encontró", dijo la embajadora, que recordó que la UE firmó acuerdos similares con Chile, Canadá, México y Japón, entre otros.



Añadió que aunque el proceso de su ratificación es muy largo, "el sistema estipula que se puede empezar a implementar la parte comercial con anticipación", como ocurrió con Canadá.



"Esto es positivo porque las ventajas del acuerdo empiezan a sentirse y es muy importante cuando los gobiernos presenten en sus respectivos parlamentos el texto a ratificar", marcó Scherer-Effosse, que ya había estado en la Argentina como número dos de la embajada, entre 2008 y 2012.