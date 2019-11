"Vélez no pudo ganar porque el juego fue muy cortado", sostuvo el volante Nicolás Domínguez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista de Vélez Nicolás Domínguez sostuvo que su equipo "no pudo ganar porque el juego fue muy cortado", tras el empate sin abrirse el marcador frente a Boca, en el lance jugado esta noche en el estadio José Amalfitani, por la décimo tercera fecha de la Superliga.



"Se cortó mucho el juego por las faltas, en especial en el segundo tiempo. Por eso no se pudo ganar, el juego fue muy cortado", según lo entendido por el joven volante.



"Tratamos de jugar más arriba con Lucas (Robertone) en el segundo tiempo para tratar de llegar al gol, pero no alcanzamos a definir", prosiguió Domínguez en diálogo con la prensa.



El volante central resaltó que en "todo momento el equipo quería ganar pero no se dio porque no se tuvo claridad para definir. Igual vamos por el camino correcto, entiendo, solo que hay que mejorar algunos detalles", señaló el jugador, de 21 años.



Por último, el volante ofreció su impresión con respecto a la convocatoria para integrar el seleccionado argentino en los dos próximos partidos amistosos con Brasil y Uruguay, en la doble fecha FIFA: "Estoy muy contento de integrarla, lo que me permitirá sumar experiencia, dando lo mejor. Siempre es lindo jugar para la selección", cerró Domínguez.