"Voy a devolverte todo lo que la vida me permita", le dijo la abuela a Bagnato tras la masacre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El único vínculo familiar que le quedó a Matías Bagnato luego de la "Masacre de Flores", donde murieron sus padres y hermanos, es su abuela Norma, a quien considera "todo en su vida" y quien con sus palabras lo hizo "reaccionar y seguir adelante" luego del crimen múltiple.



"Cuando pasó todo la única que me hace reaccionar del estado de shock es mi abuela. Lo primero que recuerdo es el apretón que me da y que me dice: ´voy a devolverte todo lo que la vida me permita, pero yo ayudo a un nieto fuerte y no a un nieto tirado en la cama llorando; así que levántate y vení a tomar mate conmigo´", recordó Matías.



Norma Calzaretta, de 91 años, enviudó el 28 de enero de 1994 y el 17 de febrero de ese mismo año sufrió la masacre en la que mataron a su hija, su yerno y dos nietos; el único familiar que le quedó fue Matías, con quien siguió viviendo hasta hace unos meses, cuando ambos decidieron que fuera a residir a un geriátrico.



Matías aseguró que "fue difícil tomar la decisión", pero que su abuela le dijo que "no se angustié, que iba a estar cerca y si no le gustaba el lugar, iba a volver a su casa":



"Mi abuela es todo para mí. Ella no quiso que crezca con odio ni rencor", dijo Matías, quien contó que, como no le quedaron casi recuerdos de su familia tras el incendio, la filma a ella conversando para revivir cada historia de sus seres queridos.