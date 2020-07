“Voy a pagar la boleta de la luz”, dijo Emanuel, el nuevo ganador de los $5.000 de DIARIO HUARPE

“Estoy feliz”, comenzó diciendo Marcos Emanuel Garrido, el nuevo ganador de los $5.000 de DIARIO HUARPE. El joven de 27 años se transformó en el acreedor del dinero que sortea el medio en el marco de su cumpleaños número 15.

“Desde que participé tenía en claro que si ganaba la plata la iba a destinar a pagar la boleta de la luz que me vino más de $7.000, una locura. No tenía de donde sacar el dinero y ahora podré hacerlo”, comentó.

Garrido tuvo un antecedente en este concurso: su hermana Tamara Garrido fue la décima ganadora y fue ella quien lo ayudó a que participara.

“En mi familia creamos un grupo de WhatsApp para que todos nos juntáramos y participáramos por el sorteo. El dinero nunca viene mal y más en estos tiempos”, explicó.

Garrido participó varias veces a través de la cuenta de Facebook. El flamante ganador vive con su hijo Gael en el Loteo Montilla, departamento de Rawson. Es delivery de pañales y con lo que gana puede subsistir durante el día a día. Justamente cuando se enteró de que había resultado electo no estaba frente al televisor, pero cuando recibió el llamado de los conductores de Yo Te Invito no lo podía creer: “No me lo esperaba, fue una gran sorpresa”, confesó.

Para finalizar, el rawsino invitó a que más sanjuaninos participen. La entrega del premio se realizó en la sede del medio en calle Castelli y Libertador y contó con la presencia del gerente de Operaciones, Adrián Gamba.

VIDEO

CÓMO PARTICIPAR

Junto a la firma Rapicuotas, se creó una trivia, a la cual se puede acceder en diariohuarpe.com/juego, o haciendo click en alguno de los banners del sitio. Cada participante deberá registrarse previamente para poder jugar.

Una vez cumplido este paso, se desplegará el juego. Sobre una selección de 270 tapas históricas de DIARIO HUARPE, cada participante deberá ordenar 3 de ellas cronológicamente según fueron publicadas en su momento. Sólo contarán con 30 segundos para hacerlo.

Si aciertan el orden de las tapas, automáticamente quedarán seleccionados para el sorteo por los $5.000 del día.

Dicho sorteo se realizará en vivo al día siguiente en el programa YO TE INVITO, que se transmite de lunes a viernes por la señal de Canal 5 Telesol de 17.30 a 18.30 horas.