¿Y ahora quién nos va a salvar?

Si bien comparto la teoría de que la tierra es un ser vivo que tiene sus propias autorregulaciones y que la tierra busca permanentemente su equilibrio, el día que lo alcance, ¿será el final?. Es una pregunta filosófica que requiere respuestas mucho más profundas y da para un diálogo de más tiempo.

Hoy en dìa es común hablar del cambio climático y vemos cómo la naturaleza “se está enojando” (dicen los viejos sabios) . Nada más ver las grandes inundaciones, la temperatura cálida en las zonas polares y el frio o nieve en lugares tropicales, los terremotos continuos, los huracanes, etc. etc., por eso todo ello me hace acordar a la pregunta famosa del aquel famoso comediante mexicano, que tanto nos deleitó de niños y jóvenes, “Y ahora quien nos va a salvar”?, decía él y aparecía otro gran personaje diciendo: “ el chapulín colorado”!!. Ojalá que fuera así de fácil en la realidad!.

Por suerte actualmente hay una mayor sensibilización sobre los aspectos medioambientales y las actividades humanas. Asociado esto al turismo, podemos decir que el ambiente no es una cuestión marginal dentro del negocio turístico, que pueda resolverse a base de buenas palabras, es el escenario en el que se va a desarrollar buena parte de la actividad del sector. Y ello es independiente del tamaño de la organización turística.

Para ello las Recomendaciones Ambientales, sobre las que se habla hace varios años, se enfocan en forma de abanico, para todas las actividades que incluyen la actividad turística. Siendo transversales a todas. Ellas son, en gral. :

Ahorro de agua.

Ahorro de energía.

Gestión de residuos.

Gestión de sustancias peligrosas.

Política de compras.

Control de la contaminación atmosférica y ruidos.

Conservación del entorno natural y del patrimonio cultural.

Sensibilización y comunicación ambiental

La adopción de estas Recomendaciones Ambientales es un proceso que se apoya sobre el compromiso y la actitud de implicarse, no solo a los prestadores del servicio turístico. Acá intervienen dirigentes, el personal que trabaja en cada organización, los proveedores y por supuesto, el cliente también. Es fundamental que todos participen, a fin de llegar a un final con éxito.

Ahora bien, la pregunta para el sector turístico de qué hace para mitigar este cambio?, podría encontrar su respuesta, desde el sector hotelero por ejemplo, en la excelente noticia aparecida hace unos días, de que en Argentina ya existen 100 hoteles que preservan el medio ambiente.

“Desde comienzos de 2009 nuestro país cuenta con 100 hoteles más verdes. La Asociación de Hoteles de Turismo (ATH), es quien se encarga de entregar estas certificaciones a establecimientos que introducen en sus procesos de trabajo, herramientas para promover prácticas sustentables, como la gestión de la energía y el agua, la prevención de la contaminación atmosférica y acústica y la conservación del entorno. Desde la ATH esperan que afines de este año, la cantidad de estos hoteles verdes lleguen a 200 a lo largo de todo el país”. Hoy los destinos nacionales que los poseen son: Córdoba, Misiones y Mendoza.

En cuanto al resto de los actores de la actividad turística, también les alcanza estas Recomendaciones Ambientales, ya que son transversales a todas las partes.

Si bien no están aplicadas en forma tan contundente, como en el ejemplo de la hotelería, podrían los operadores turísticos, propiciar el armado y venta de paquetes turísticos menos convencionales, que incluyan atractivos ecoturísticos, con actividades que dañen menos el ambiente: por ejemplo incluir senderismo temático que nos vaya enseñando sobre la flora y fauna del lugar y cómo cuidarla; o práctica de deportes aventura como el parapente, la navegación a vela sin motor, el windsurf o el Kitesurf, kayak, escalamiento, etc. que son amigables con el medio ambiente. En esta provincia por ejemplo se practica el carrovelismo en Pampa El Leoncito, (Barreal – Argentina), que son pequeños vehículos movidos por el viento de la pampa, con el paisaje espectacular de la cordillera de Los Andes.

Los restaurantes constituyen un pilar aparte para sostener y cumplir estas Recomendaciones Ambientales, por ejemplo deben tener mucho cuidado con el tratamiento de los residuos, del lavado de la vajilla, separar los residuos generados de manera diferenciada: papel y cartón, vidrio y plástico, materia orgánica, metales, etc. desde la fuente de generación, mantener la prohibición de no fumar; evitar la compra de productos en envases descartables. Etc.

En las visitas a las áreas protegidas, donde se supone que son la base “pilar” del Medio ambiente, hay que insistir en el accionar de los visitantes, muchas veces nocivo por ignorancia. Se sugiere insistir en cumplir con las indicaciones de los guías, respetar los senderos, no tocar ni traerse ningún" recuerdo geológico o arqueológico"; respetar los hábitat de la fauna del lugar, no dejar residuos esparcidos por todos lados; no prender fuego en lugares no autorizados; etc.

Ahora bien: Creo que a esta altura ya el chapulín colorado no nos podrá salvar. SOLO NOSOTROS LO HAREMOS, con acción, estrategias, perseverancia, concientización y fundamentalmente EDUCACION

Fuente: Revista Rumbos – San Juan marzo 2019 – Argentina

Guía de Recomendaciones Ambientales – MINTUR - ARGENTINA

*Técnica Universitaria Susana Navarro