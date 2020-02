“Yo hice un montón de denuncias y nunca hicieron nada”, dice la mamá de Pamela Rodríguez

La mamá de Pamela Rodríguez, la joven asesinada en la madrugada del domingo en Calingasta , contó que ella había realizado denuncias por las agresiones del femicida con su hija pero efectivos policiales “nunca hicieron nada”.

“Yo hice un montón de denuncias y nunca hicieron nada porque si a mí me hubiesen dado un poquitito de importancia en las denuncias, mi hija estaría viva”, dijo Lorena en diálogo con Radio Manantial. “Si hubiesen hecho algo cuando yo y ella poníamos las denuncias cuando le pegaban, yo a mi hija la tendría viva”, añadió en medio de lágrimas.

La madre la joven asesinada contó que su hija y Ángelo Castillo, único sospechoso del femicidio, se habían separado hace 2 meses. “Se separaron porque él intentó suicidarse, el mismo psicólogo, psiquiatra y policía que estaban ahí le dijeron que tenía que abandonar la casa por peligro, que esa era una advertencia, vivimos al lado, no se puede ir muy lejos pero él vivía molestándola”, contó.

Con respecto a la noche del crimen, manifestó que todo pasó entre las 3.40 y las 4 de la madrugada del domingo. “Todos dormíamos cuando empecé a sentir el grito de mi hija que salió de su habitación a la mía”, empezó diciendo.

“Cuando me desperté me topé con el hijo de puta, porque así le voy a decir, no tiene otro nombre. Le dije `¿qué andás haciendo ahí?´, me pegó un pechón y salió. Yo no sabía qué es lo que había pasado con mi hija”.

Ahí apareció Pamela que entre lágrimas pedía “auxilio”. Se descompuso y su hermano la agarró, en ese momento vio que tenía un corte en el cuello, “le empezó a sangrar muchísimo”, contó Lorena.

Llamaron a la ambulancia y demoró entre 10 y 15 minutos. También llegaron efectivos policiales. “Ella estaba consciente, pedía por su hijo, preguntaba por el bebé, si estaba bien y le decíamos que estaba bien. Llegó consciente al hospital, le salía mucha sangre por la boca y por la nariz, le pusieron respirador pero no pudieron hacer más nada”, relató y se quebró.

Para Lorena, el bebé de Pamela es lo que le dará fuerzas para seguir. “Tengo una criatura que seguir criando, voy a hacer todo lo posible para darle lo mejor que pueda, no tengo otra manera de consuelo, es como si fuera ella lo que voy a tener”, dijo.

“Todos sus sueños se los quitaron en un abrir y cerrar de ojos”, cerró la madre de Pamela Rodríguez.

Fuente: Diario Huarpe y Radio Manantial.