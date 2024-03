En la mañana del domingo 24 se conoció la noticia del deceso de Juan David Erazo, un hombre de 25 de Mayo que falleció después de que fuese atropellado en la Ruta 20. Con el paso de las horas y los días, sus familiares, amigos y las instituciones en las que participó publicaron videos y mensajes de dolor por su muerte.

La tragedia en la que perdió la vida Erazo ocurrió a la altura del kilómetro 531, en esta zona fue embestido Erazo quien estaba en la ruta y fue embestido por una camioneta Amarok y perdió la vida de manera inmediata. Tras este siniestro, las autoridades iniciaron una investigación. De forma paralela, sus amigos y familiares comenzaron a compartir mensajes de dolor y despedida. Sus hijas, Yoselín y Rocío, publicaron mensajes con fotos en las que su padre se ve sonriente y disfrutando de momentos felices.

Yoselín escribió: "Ay, mi viejito chulo me dejaste hecha mierda. No lo puedo creer todavía. Jamás pensé pasar por este momento tan pronto, me prometiste nunca dejarme sola y acá estoy con el corazón en mil pedazos, ¿por qué no estás acá conmigo cuidándome? Te amo y siempre te voy a amar, vas a estar por siempre en mi corazón. Te amo mi viejito chulo. Ahora serás la estrella más bonita junto a mi mamita, mis angelitos hermosos. Me hubiese encantado que este abrazo fuera eterno", aseguró la joven en un mensaje junto a la foto de ella abrazando a su padre.

Por su parte, Rocío Erazo, la otra hija de Juan, también expresó su dolor en las redes y escribió: "Ay mi viejito, me dejaste el corazón hecho mierda, te voy a amar toda la vida. Mi papi me dejaste sola. Te amo, te voy a extrañar mucho, descansa en paz mi viejo, ahora vas a estar junto a mi viejita", escribió la muchacha junto a una foto de su padre sonriente. Poco después la chica subió una foto de su padre junto a su mamá y un texto cargado de dolor: "Ay papi por qué me dejaste. Hoy estás con mi mamá, le pido tanto a Dios que me dé fuerza para seguir adelante, no sé qué hacer sin vos. Todos los días estabas conmigo, salgo afuera y no te veo llegar y pienso como hago para seguir viviendo sin vos. Te pido que me des fuerza para seguir porque no doy más. Pá, te amo mucho", aseguró la joven.

A estos mensajes se sumó otro posteo de condolencia por parte del Club Unión Deportiva La Chimbera desde donde lamentaron la noticia del deceso de este veinticinqueño. El clube le envió sus "sinceras condolencias a la familia Erazo "en este momento de profundo dolor". Además, los dirigentes del club desean que la familia encuentre consuelo en los recuerdos compartidos. "Se nos fue un jugador campeón con el primer equipo en el '98 e hincha, pero sabemos que desde el cielo va a seguir alentando al rojinegro", concluyeron.