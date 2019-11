3 de cada 4 porteños creen que alquileres temporarios impactan de manera positiva en la Ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres de cada cuatro porteños creen que alquileres temporarios impactan de manera positiva en la Ciudad, según un estudio de opinión pública de Isonomía, donde se concluye que "los ciudadanos ven en los alquileres temporarios una posible solución a la incertidumbre económica".



Según el mismo sondeo, que incluyó una encuesta a más de 1.300 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el 78% de los entrevistados cree que los alquileres temporarios representan un impulso para las economías locales.



Asimismo, el 80% de los encuestados cree que los alquileres temporarios representan un ingreso extra necesario para quienes los llevan a cabo.



Dentro de los resultados también se resaltó que el 61% no cree que deba haber un límite de días al año para los alquileres temporarios.



Otro de los temas que se evaluaron en esta encuesta fueron las causas percibidas del incremento del precio de los alquileres a largo plazo, y la respuesta fue contundente: un 97% que no considera que los alquileres temporarios tengan influencia en el alza de los alquileres a largo plazo. Entre varias razones, el 41% lo atribuye al precio del dólar, el 34% a problemas económicos como alta inflación y presión impositiva y el 5% a la falta de construcción de viviendas accesibles.



Pero también la población está a favor del crecimiento ordenado de este modelo de negocio, ya que el 64% dijo estar a favor de que se regule esta actividad, considerando condiciones justas que más que limitar la oferta, permitan un desarrollo organizado. Dentro de los resultados de la encuesta, también surge que el 79% cree que los anfitriones deberían poder registrarse fácilmente con una declaración jurada en línea.



El 81% de los consultados cree que los procesos de registro deben ser simple y de manera online, y el 76% estima que el registro debe producir un permiso de manera instantánea para comenzar a operar automáticamente.



También el 65% de las personas opina que toda la industria de la hospitalidad tiene altos costos regulatorios y fiscales y que tanto los alquileres temporarios como la hotelería tradicional se verían beneficiados por una flexibilización y modernización de las regulaciones.



Finalmente, el 85% de los encuestados destacó que no cree que esta actividad debería estar prohibida.