La titular del IPV, Elina Peralta, confirmó que la cifra definitiva de familias inscritas para participar en el sorteo de casas es de 44.144, un dato preciso revelado al cierre del plazo de inscripción. Esta cantidad representa "casi el 50%" del padrón general del instituto, que asciende a 90.000 inscriptos. Un punto crucial aclarado por Peralta es el proceso de verificación de los postulantes. Todas las 44.144 familias inscriptas "son todos los que van a participar en el sorteo".

Sin embargo, la verificación final se realizará después de que se conozcan los ganadores. Elina Peralta detalló en diálogo con radio en Estación Claridad que, si una familia sale sorteada, "se les hará un filtro previo a ser adjudicatario de un barrio". Este filtro buscará verificar que no hayan modificado información clave como "los ingresos de sueldo o grupos familiares" o si "salta que tiene algún bien" que los descalifique, o si "no cumple con los requisitos mínimos de sueldo, que son dos sueldos mínimos tan móvil".

Aseguró además que se publicarán los padrones provisorios, y el número asignado en este padrón será "el número por el cual van a participar del sorteo". Además, un número PIN enviado a cada celular permitirá "apelar para hacer una modificación en el padrón provisorio" si fuera necesario. A pesar de los cambios en el grupo familiar, Elina Peralta indicó que esto "no va a modificar la posibilidad de ser adjudicatario, o sea, siempre y cuando cumplan con un grupo familiar, así sean dos personas, no va a modificarle la situación del adjudicatario". El padrón provisorio estará disponible en la página del Instituto.

En cuanto a las preferencias de los inscriptos, Peralta destacó que el 90% de las inscripciones provienen del Gran San Juan, siendo los barrios Maipú y El Alba en Chimbas los que han recibido "más adhesión".

Cada familia tuvo la posibilidad de elegir un único barrio. Otros departamentos que participan con viviendas a sortear incluyen 9 de Julio, Ullum y Jáchal. De estos, Ullum es el más numeroso, con un sorteo de 100 viviendas, donde "prácticamente se inscribieron todos los ulluneros que están en condiciones o que forman parte del padrón del IPV". El barrio en Ullum se denomina Sierra de las Invernadas.

El gran día para los inscritos, el sorteo, está programado para el 23 de julio. Elina Peralta informó que el evento se realizará en la Caja de Acción Social a partir de las 8 de la mañana. La metodología será de transmisión "en vivo a través de de streaming y la página del de de gobierno y por todos los medios". Se enfatizó que el sorteo "no es presencial porque claramente el lugar de la caja no puede albergar gente".

Finalmente, la titular del IPV fue categórica al afirmar que el plazo de inscripción "venció definitivamente" el 9 de julio, descartando cualquier posibilidad de prórroga. "Hemos promocionado tanto que que no creo que que haya pasado porque inclusive de la tarde a la noche no se movió mucho", señaló Peralta, indicando que la mayoría de las inscripciones se concentraron en los primeros días. Mirando hacia el futuro, Elina Peralta adelantó que "no para este año, pero sí estamos trabajando para el año que viene" en la planificación de nuevos sorteos, aunque aún sin fecha estimada.