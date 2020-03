5 series para ver en cuarentena

Como medida de prevención, múltiples espacios y actividades fueron reprogramados o suspendidos, otros espacios como museos y centros culturales permanecerán cerrados.

Para afrontar el encierro, acá un listado de 5 series que no te podés perder en Netflix.

ESTA MIERDA ME SUPERA

Basada en el cómic Slasher de Charles Frosman, el mismo autor de The End of the F***ing World, la serie narra la vida de Sydney Novak, una adolescente de 17 años que lidia su paso a la adultez y como esto se complica con sus poderes telequinéticos.

Lo que comienza como una ficción adolescente con superpoderes, se convierte en una reflexión sobre la soledad, la incomprensión, la exploración sexual (en la serie un lesbianismo latente) y lo abrumadora que puede ser tomar responsabilidades y sentir que todo alrededor se destruye.

THE END OF THE F***ING WORLD

Corta y efectiva, así es the End of the F***ing World. Con capítulos de 20 minutos de duración la serie es una “aventura de carretera”.

La serie comienza con la historia de dos jóvenes, James un chico introvertido que se autopercibe como un psicópata y Alyssa, un chica que odia el mundo. Ambos, cansados de sus vidas, deciden fugarse.

The End of the F***ing World se encarga de construir dos personajes a través de un viaje donde el mundo exterior se vuelve kilómetro a kilómetro más hostil.

Violenta y llena de suspenso, la serie también aborda los vínculos afectivos, las relaciones humanas y qué se entiende por amor.

ATYPICAL

Atypical se hace un lugar por el punto de vista que presenta: la neurodiversidad. En esta serie el protagonista está dentro del espectro autista.

Los desafíos a los que se enfrenta y cómo situaciones cotidianas como trabajar o estudiar, se pueden tornar dificultosas.

Sin ser condescendiente o “políticamente correcta”, Atypical se atreve a presentar otros personajes sin caer en el golpe bajo.

FULL METAL ALCHEMIST BROTHERHOOD

La animación japonesa tiene su espacio en esta lista.

Full Metal Alchemist Brotherhood es un clásico del género. Épica y lacrimógena, la serie se sostiene en el mundo que plantea y los carismáticos personajes que participan de la aventura.

La historia comienza con dos hermanos que intentan devolver a la vida a su madre, en medio de un ritual algo sale mal y uno pierde un brazo y una pierda y el otro su cuerpo.

Ambos intentan volver a la normalidad y para ello van a buscar la piedra filosofal. Alquimia, religión, guerras y racismo son abordados en la serie de una manera en la que la acción y el drama no quedan de lado. Ideal para rever o descubrir el mundo del anime.

SEX EDUCATION

En una época donde la educación sexual integral está en el debate, Sex Education entra de lleno a ese tema.

La sinopsis es sencilla, el hijo de una médica sexual abre una clínica de consultas en una secundaria británica.

Identidad de género, expresión de género, cuidados y sororidad, aborto, planificación familiar, métodos anticonceptivos y distintas formas de relaciones son los tema que toca sin esquivar esta ficción.