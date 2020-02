A 11 meses del accidente de Sergio Denis: "La recuperación es lenta"

El 11 de febrero se cumplieron 11 meses desde que Sergio Denis tuvo un grave accidente al caer del escenario a la fosa durante su presentación en el Teatro Mercedes Sosa, en la provincia de Tucumán.

El cantante sufrió múltiples traumatismos en el cráneo y durante las primeras semanas luchó por su vida en el Hospital Padilla en la provincia norteña, pero luego, por decisión de la familia, fue trasladado a una clínica médica de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires.

Hoy se encuentra en el "ALCLA" sin presentar avances en su estado de salud. Está en una habitación en la que puede recibir visitas, respira por si mismo, tiene los ojos abiertos y está sentado en silla de ruedas, en la que lo llevan a realizar ejercicios musculares para recuperar la movilidad.

Semanas atrás, Carlos Hoffmann, su hermano, habló con Radio Mitre y dijo: "Está todo igual por ahora respecto a la última información que te di la última vez y todo igual con respecto al último parte médico informado. Por ahora, no hay información de cambios destacados, sabíamos que la recuperación iba a ser lenta, estamos en ese camino".

Por su parte, la última pareja de Sergio, Verónica, expresó al respecto: "Me duele que esté en el estado en el que está. Pasan los meses y no hay una evolución voluntaria. Sé que para él ya no hay vuelta atrás. Y digo esto con todo el dolor del mundo porque es una persona que me dio lo mejor de él".

FUENTE: Filo News