A 14 años del crimen de Malvino, su familia espera el juicio y los acusados llevan una vida normal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La familia de Ariel Malvino, el joven que hace 14 años murió en el balneario brasileño de Ferrugem, confía en que este año finalmente se fijará la fecha de inicio del juicio a los tres acusados correntinos, quienes actualmente llevan una vida en familia y con sus propios emprendimientos económicos.



En tanto, las defensas de los imputados Carlos Andrés Gallino Yanzi, Horacio Antonio Pozo y Eduardo Braun Billinghurst (35) realizaron en octubre pasado un último intento para que la justicia de Brasil postergue la realización del debate, lo cual fue rechazado.



"Ya están en condiciones de que fijen fecha de juicio porque no quedan otras instancias de apelación. Estamos ansiosos y esperamos que eso ocurra este año", dijo a Télam Alberto Malvino, padre de la víctima.



Por su parte, los tres acusados mantienen una postura hermética ante la prensa, tal como lo hicieron desde el inicio de la investigación, y desarrollan poca actividad en las redes sociales.



Según pudo reconstruir Télam de distintas fuentes del entorno de los acusados, Eduardo Braun Billinghurst está casado, tiene dos hijos y maneja la firma "Nordemaq" junto a su hermano Lautaro -quien lo acompañó en las vacaciones de aquel verano 2006-, con quien vende maquinaria pesada como representantes de una marca internacional.



Mientras que la madre de ambos, Nidia Billinghurst, se convirtió en los últimos años en jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la provincia.



Por su parte, Gallino Yanzi (40) ya no vive Corrientes sino que se mudó a la provincia de Neuquén y está en pareja.



En tanto, Pozo (36) está casado y tiene dos hijos, y si bien es veterinario está abocado a una empresa constructora propiedad de su familia.



Su padre, también llamado Horacio, desde 2017 es diputado provincial de la alianza Encuentro por Corrientes, banca a la que llegó tras abandonar la Subsecretaría de Turismo que había ocupado a partir de 2014, cuando retomó su participación en cargos públicos luego de que en 2006 renunció justamente a ese puesto al conocerse que su hijo está implicado en la muerte de Malvino.



Paralelamente, en la red social Facebook hay un grupo que se llama "No se olviden de Ariel Malvino", que cuenta con 286 miembros y cuya última actividad fue en noviembre pasado.



Verónica Malvino, una prima de la víctima, es una de las personas que más comentarios realiza en ese grupo y al igual que la mayoría de los otros integrantes sus publicaciones se preguntan cuándo se va a hacer el juicio.



Según fuentes de la investigación, la causa se encuentra actualmente en el Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina, a la espera de la realización de un juicio con jurados populares.



En octubre de 2019, el vicepresidente segundo de ese tribunal, Carlos Adilson Silva, habilitó los defensores la tramitación de un recurso especial de efecto suspensivo del debate que el 29 de noviembre les fue rechazado, de acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso Télam.



Llegado el momento, Gallino Yanzi y Pozo serán juzgados por el delito doloso de "lesiones corporales con resultado de muerte", mientras que Braun Billinghurst por "tentativa de homicidio agravado", ya que se le atribuye haberle arrojado una piedra a Malvino cuando éste estaba tirado en el piso luego de haber sido derribado a golpes por los otros dos sospechosos.



El fiscal general federal de Corrientes, Carlos Schaefer, explicó a Télam que fue necesaria una articulación diplomática entre Argentina y Brasil para que los tres acusados sean indagados por un juez argentino.



"Fueron válidas esas indagatorias, que llegaron a ser tomadas luego de una instancia de casación", recordó el funcionario judicial en referencia al fallo de abril de 2016 de la sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal que declaró inadmisible un recurso extraordinario solicitado por las defensas para declarar la nulidad de las indagatorias tomadas vía exhorto en el juzgado federal correntino a cargo de Juan Carlos Vallejos.



Los imputados declararon en dos ocasiones, la primera había sido en 2007, cuando presentaron argumentos y testigos para sostener que son inocentes.



Ariel Malvino (21) residía en la Capital Federal y murió el 19 de enero de 2006 tras haber sido golpeado durante una pelea en la peatonal de Ferrugem, en el sur de Brasil, donde se encontraba de vacaciones con amigos.



Testigos de los hechos, que declararon ante la policía brasileña, señalaron a Gallino Yanzi, Pozo y Braun Billinghurst como los responsables de la muerte.



Inmediatamente después del hecho, estos tres abandonaron Ferrugem y regresaron en auto a Corrientes.