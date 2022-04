A 40 años de Malvinas: cómo la mostraban los medios sanjuaninos ante la desinformación y los aprietes políticos

En territorio continental, un discurso triunfalista que dominaba fuertemente. En las Islas Malvinas, una situación completamente diferente. ¿Cómo fue la cobertura mediática de los medios sanjuaninos durante la Guerra de Malvinas? DIARIO HUARPE realizó un relevamiento de los principales medios sanjuaninos que cubrieron el conflicto bélico y reconstruyó históricamente, a través de un relato cronológico, cómo fue el trabajo de los periodistas y cómo presentaron la Guerra de Malvinas los medios comunicación de la época.

Sin duda, una forma de conocer qué se pensaba en aquel momento, cuáles eran los debates que atravesaban la sociedad en aquel momento y cuál era el pensamiento de las personas del momento, es analizando los medios de comunicación de las diferentes etapas históricas. En este caso, la primera semana de la Guerra de las Islas Malvinas.

Eduardo Carelli, licenciado en historia y profesor de la Universidad Nacional de San Juan, y Luis Meglioli, reconocido periodista sanjuanino que estuvo en funciones en esa etapa del país, coincidieron en su postura con respecto al tratamiento mediático del conflicto en Argentina. Comentaron a DIARIO HUARPE que la Junta Militar, al mando de Leopoldo Galtieri, "sugería a los medios cómo titular o que temas tratar". Conociendo los crímenes de lesa humanidad que cometía la Dictadura Militar ante quienes podrían ir en contra de esas sugerencias, se le suma que la información era escasa y provenía de una sola fuente, la oficial. Por lo tanto, para los medios y periodistas contar realmente la verdad fue difícil.

Un comunicado que envió el Gobierno Provincial a través del diario Tribuna de la Tarde. Foto: Gentileza Biblioteca Franklin.

"La iniciativa de 'recuperación' de las Islas Malvinas marcó la cancha del destino político, social y económico de la Argentina de los últimos 40 años. Constituye un hecho trascendental en la historia nacional y en la reputación nacional en el plano internacional" dijo Carelli.

El especialista planteó que el inicio de la guerra le quitó al país su credibilidad en el marco político exterior y que, sin dudas, delimitó el rumbo político argentino. Es que, después de este conflicto, la Dictadura Militar que gobernaba por aquel entonces comenzó su último tiempo al mando del país.

Estas consecuencias que marca Carelli ni siquiera formaban parte de los pensamientos de los argentinos de la época. Los periodistas no fueron la excepción. El trabajador de los medios, Luis Meglioli, en abril de 1982 se desempeñaba en Radio Colón, como conductor del principal noticiero del mediodía, adhirió a esta situación.

Luis comentó que las primeras sensaciones que tuvo al enterarse de que "íbamos a recuperar las Malvinas" fueron de alegría. "En aquel momento, no hubo reacciones negativas. Hasta la gente que días atrás los había criticado, en ese momento los apoyaba", explicó.

El 1 de abril de 1982, el diario sanjuanino Tribuna de la Tarde, publicaba que la definición era "inminente". La tapa de aquel número afirmaba que el gobierno de por aquel entonces haría un anuncio trascendental en cuanto al litigio de las "Islas del Sur".

Ese anuncio era la "recuperación" de las Islas Malvinas. El 2 de abril, en el caso de Diario de Cuyo, la información era un poco más cauta: ·Las Fuerzas Armadas Argentinas ocuparían Islas Malvinas". En Tribuna de la Tarde, se ratificaba y se ampliaba la noticia anterior, "Recuperamos las Malvinas", titulaban.

Las tapas de Diario de Cuyo y de Tribuna de la Tarde del 2 de abril. Foto: Gentileza La Mecha.

Respecto a esto, Carelli dijo: "La primera semana de la guerra fue de extrema confusión. El discurso que primaba en los medios de comunicación era triunfalista". Además, aseguró que la Junta Militar que gobernaba en aquel momento presionaba a los medios de comunicación para que se dijera que se iba a lograr el objetivo, que se iba a triunfar y que los británicos no iban a poder ocupar nuevamente las islas.

De hecho, la información provenía de un solo lado: la perspectiva oficial. Meglioli dijo que no tenían manera de conocer otra postura. "Todas las noticias que llegaban eran redactadas por los colaboradores de ese gobierno militar y así fue que era muy difícil que diéramos una noticia negativa para las tropas argentinas", detalló.

Las tapas del 3 de abril. Foto: Gentileza Biblioteca Franklin y La Mecha.

La información de Diario de Cuyo se observa un poco más atrasada temporalmente. Sin embargo, en ambas tapas del sábado 3 de abril de 1982, una atmósfera de seguridad en la creencia de que Argentina había recuperado las islas.

En relación a esta seguridad, Meglioli dijo que realmente se pensaba que se habían recuperado. "El periodismo no hacía esto actuando de manera obsecuente, nosotros pensábamos que era todo verdad. En San Juan, la gente salía a la calle, se concentraban en el Estadio Aldo Cantoni con alegría creyendo que ese territorio era nuestro de nuevo", aseveró.

La noticia de la supuesta recuperación fue tal, que llegó a ocupar el 60% del espacio de los diarios de la época, mientras en las revistas era del 95%.

La tapa de Diario de Cuyo del 4 de abril de 1982. Foto: Gentileza La Mecha y Biblioteca Franklin.

La tapa del 4 de abril de Diario de Cuyo habla sobre la presunta defensa al país que hacía el gobierno de facto ante los organismos internacionales. Nicanor Costa Méndez, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la época, "no negociaba la soberanía".

Una de las imágenes de la tapa muestra una bandera argentina flameando en el suelo malvinense. Carelli planteó una duda respecto a la veracidad de las fotografías que se publicaban en aquel tiempo, ya que el material fotográfico real no coincidía con el discurso de triunfo que se pretendía hacer creer. "Las fotos que se usaban eran en su mayoría trucadas en los laboratorios o eran viejas, de la Segunda Guerra Mundial", manifestó.

El esfuerzo de esconder la verdadera situación de la guerra era tal, que la única fuente disponible para los periodistas era la que el gobierno brindaba. "En aquel tiempo no era como es hoy, que te llega información de las redes sociales o de otros lados. Los datos que teníamos eran esos, no podíamos conocer la verdad", contó Meglioli.

La guerra apenas comenzaba. Pero los británicos ya habían manifestado que iban a recuperar las islas. De hecho, ya habían desembarcado en las islas ubicadas en el sector sur del Mar Argentino. Con respecto a la reacción de Gran Bretaña, el licenciado en Historia explicó que el inicio de un conflicto bélico era, para la por entonces Primera Ministro del país europeo, una oportunidad para reivindicar su poder. "Margaret Tatcher estaba siendo muy cuestionada, su popularidad estaba en baja y tenía fuertes choques con los mineros del país, que ganaban muy poco dinero. De pronto, la Argentina le ofrece un escenario donde ella podía resurgir políticamente si ganaba", indicó.

Bajo la misma perspectiva, el periodista sanjuanino habló sobre esta situación: "Margaret Tatcher decidió llevar a cabo esta guerra porque venían las elecciones y las encuestas decían que iba a perder. Entonces, lo primero que le aconsejaron fue que, si mandaba tropas al sur, se convertía en un motivo de reacción positiva de parte de los ingleses. Todos ellos tienen algo de imperialistas".

La reacción de Gran Bretaña ante la ocupación argentina puede observarse en la tapa de Diario de Cuyo del 5 de abril de 1982. Con un tono más realista al que se observa en los números publicados de la Tribuna de la Tarde, se empiezan a publicar los primeros vestigios de la guerra. "Nuevas bajas argentinas al recuperar las Islas Georgias del Sur", titulan. En el cuerpo de la noticia, se cuenta que fueron "tres bajas", causadas por tropas británicas.

La tapa del 5 de abril de 1982 de Diario de Cuyo. Foto: Gentileza La Mecha y Biblioteca Franklin.

El 6 de abril, en los titulares de los dos diarios se logra inferir que hubo un envío grande de flotas británicas a Malvinas. La noticia era que el país europeo había mandado "armamento pesado". Mientras que en Diario de Cuyo es la nota principal, en Tribuna de la Tarde toma una relevancia menor, siendo la nota más pequeña.

En Diario de Cuyo se habla sobre la condena argentina al accionar de Gran Bretaña, se menciona la crisis económica que desata el conflicto pero "se consolida la posición militar argentina" en la zona. Otra vez, una fotografía de la cual no se puede explicar su procedencia, de un supuesto kelper haciendo la "V" de la victoria con una bandera argentina de fondo.

Las tapas del 6 de abril. Foto: Gentileza La Mecha.

En el caso de Tribuna, el protagonista de la tapa es el titular "Reagan sería mediador". Carelli indicó que, desde un primer momento, el por entonces presidente estadounidense fue quien llamó a Galtieri para incidir en la decisión de invadir las Islas. Le advirtió, además, que no iba a poder ayudar al país en caso de que se desatara un conflicto bélico, ya que el país formaba parte, junto a Gran Bretaña, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Al estar en un mismo bloque militar, a Reagan no le "quedaba más alternativa" que apoyar a los británicos. Después de esto, el primer mandatario adoptó el rol de mediador.

La otra gran protagonista de la tapa es una fotografía, un poco borrosa, del "Cabo San Antonio" en costas malvinenses. A la espera de un ataque británico, los argentinos trabajan en aprestos ante un posible ataque inglés.

El foco de las noticias del 7 de abril continuaba con la posible mediación de Estados Unidos entre Gran Bretaña y Argentina. En este caso la noticia principal es que el por entonces secretario de Estado estadounidense, Alexander Haig, viajaría a Londres y Buenos Aires para seguir con las negociaciones.

Las tapas del 7 de abril. Foto: Gentileza La Mecha.

En relación a Tribuna de la Tarde, el punto principal de la tapa se desarrolla sobre la asunción de Mario Menéndez como gobernador de las Islas Malvinas.

El 8 de abril, a 6 días del comienzo de la guerra, Tribuna se destaca publicando una ilustración en la que se observa a un gaucho con la camiseta argentina pisándole la cabeza a un león con la insignia británica. Otra vez se puede ver cómo trabajaban desde el gobierno militar, a través de los medios, para convencer a los argentinos mediante la persuasión, de que el triunfo era inminente. Respecto a esto, Meglioli aseguró sentir "una tristeza enorme por el uso que hicieron los militares de la credibilidad y sensibilidad o inocencia de los argentinos".

Las tapas del 8 de abril. Foto: Gentileza La Mecha.

Diario de Cuyo desarrolló un poco más su tapa y la información más importante es que Gran Bretaña atacaría las Islas Malvinas y le realizaría un bloqueo Naval. La asunción de Menéndez también forma parte de la tapa.

La cobertura siguió durante 56 días más y continúa hasta la actualidad

Día a día. Con la información que llegaba y que se tenía. Conviviendo con las presiones características de una dictadura militar. Así trabajan los medios sanjuaninos en aquel momento histórico tan resonante del país. El análisis corresponde a apenas una semana, pero la guerra duró ocho más. Hasta la forma de la finalización del conflicto se le escondió a la población.

"Se hablaba de "cese al fuego", no de rendición", aseguró Carelli. Estaba prohibido hablar de que Argentina se había rendido. En relación a esto, el periodista Luis Meglioli comentó que se enteró de la derrota argentina unos meses después, cuando viajó a Roma a seguir sus estudios periodísticos.

Luis reivindicó su tarea periodística, porque pudo contarle la verdad a su público. Desde Roma, a veces continuaba con sus apariciones al aire y Radio Colón le permitía contar lo que se sabía en el exterior.

"Cuando me enteré de la verdad fue un soplo de aire fresco porque pudimos, como periodistas, respirar la democracia. Desde el exterior, contaba por Radio Colón lo que había pasado, lo que me enteré de San Juan y de Argentina. No éramos conscientes de lo que pasaba acá, era todo un secreto a voces. La gente tenía miedo", cerró.

En un contexto de aprietes, de chicanas y de desinformación, los periodistas hacían realmente lo que se podía. Tiempo después, la Guerra de Malvinas sigue tomando titulares de los principales diarios sanjuaninos, pero esta vez desde una posición totalmente diferente: con la oportunidad de saber, al menos parcialmente, los verdaderos hechos de la historia.