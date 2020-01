A companhia aérea Gol conectará Buenos Aires com o nordeste do Brasil

POR AGENCIA TÉLAM 11 de octubre de 2019

As cidades de Buenos Aires e Natal, no nordeste do Brasil, estarão conectadas por um voo da Gol, a segunda maior companhia aérea brasileira, anunciaram autoridades da referida companhia e da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur).



O diretor de Marketing e Relações Públicas da Embratur, Osvaldo Matos, afirmou que "após o anúncio do voo que a Azul, terceira maior companhia aérea do Brasil, oferecerá entre Buenos Aires e Recife, a maior cidade do nordeste do Brasil, aparece esta maravilhosa informação".



O anúncio da Gol é produzido quatro dias antes que a companhia argentina low cost Flybondi comece suas operações no Brasil, com três voos semanais entre Buenos Aires e Rio de Janeiro.



Natal é capital do Rio Grande do Norte, no nordeste brasileiro, e uma das principais atrações turísticas do referido país, ao qual em 2018 viajaram quase 2.500.000 turistas da Argentina, o principal mercado emissor ao Brasil.