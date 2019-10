A dos días de los comicios en Bolivia, denuncias y noticias falsas

Las horas previas a las elecciones generales de Bolivia del próximo domingo estuvieron signadas por las denuncias de ruptura de la veda electoral por parte del gobierno y la admisión por parte de Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no pueden controlar las redes sociales, donde aparecieron las noticias falsas.



Mientras el presidente Evo Morales presentó hoy la convocatoria para otorgar 450 becas de especialización de médicos bolivianos en el exterior, financiados con recursos del Estado, la oposición cuestiona que el mandatario y candidato del MAS siga entregando obras, pues existe "una campaña implícita", rompiendo la veda electoral.



Morales, que se presenta en estos comicios por un cuarto mandato consecutivo, presentó el plan de becasen la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo), en La Paz, y contó con la presencia de la ministra de salud, Gabriela Montaño y médicos bolivianos.



"El Estado puede equipar buenos hospitales, nueva tecnología, becas, pero si el médico no pone de su parte va a ser en vano, por eso digo que si alguien estudió para ser médico debe estar comprometido por la vida, su vida por la vida", afirmó el Jefe de Estado, citado por la agencia de noticias ABI.



En este contexto, la oposición política cuestionó que el gobierno convierta las labores de gestión y entrega de obras en actos de campaña.



En ese sentido, el TSE advirtió que existe un vacío legal sobre el control de las actividades de gestión gubernamental, como la entrega de obras, bajo sesgos implícitos de campaña política.



“El Tribunal Supremo Electoral intentó regular, hace años, la transmisión de entregas de obras, por parte del Ejecutivo, y ese reglamento fue declarado inconstitucional; entonces, ese vacío legal lo trasladamos a la Asamblea Legislativa para que, en el marco de sus atribuciones, pueda regular. La intención del Tribunal Electoral, en ese entonces, fue buena, pero no era su atribución regular y quedaron esos vacíos”, explicó a los medios Antonio Condori, vocal del tribunal de La Paz.



Por otra parte, el arzobispo de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, aseveró hoy que la noticia sobre los supuestos depósitos millonarios del presidente Morales en el Banco del Vaticano “es parte de la guerra sucia” electoral.



“Eso es una mentira, hemos hecho las averiguaciones y es un falso diácono. Estas noticias aparecen en estos tiempos electorales para desacreditar a los candidatos que quieren convertirse en presidentes de una nación, etc. Eso es falso”, afirmó en declaraciones a varios medios de comunicación en la capital del país, entre ellos el diario La Razón.



En redes sociales se viralizó la denuncia del argentino Jorge Sonnante, quien se presenta como diácono de la Iglesia Católica y que afirmó que el Jefe de Estado guarda más de 300 millones de euros en una cuenta en el Instituto para Obras de Religión (IOR) o Banco del Vaticano.



Juárez dijo que Sonnante “es parte de la Iglesia Católica, pero no tiene la embestidura del diaconado, que es ya la tercera forma de entrar a formar parte del orden sacerdotal”.



Sonnante, al realizar sus denuncias, aseguró que es diácono permanente y no transitorio, que es el grupo que se encamina al sacerdocio. Contó que en abril de 2013 fue nombrado investigador y consejero pontificio del papa Francisco y que sirvió en el IOR como auditor, donde descubrió estas cuentas, además de otras.



De acuerdo a la denuncia de Sonnante, Morales abrió su cuenta en enero de 2013 con 450.000 dólares que llegaron en valija diplomática y luego subieron hasta llegar a 325 millones de euros.



Unos 7,3 millones de bolivianos están convocados el próximo 20 de octubre para elegir presidente, vicepresidente y legisladores, entre nueve fórmulas.



La legislación electoral exige que un candidato para ganar obtenga en primera vuelta el 50% más uno de los votos válidos o el 40% con una ventaja de 10 puntos de diferencia sobre el segundo.



De concretarse una segunda vuelta se celebraría el próximo 15 de diciembre.