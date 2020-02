A las 16, veredicto en juicio por contagio masivo de HIV y hepatitis en la Fundación de la Hemofilia

El veredicto a los tres ex directivos de la Fundación de la Hemofilia juzgados por el contagio masivo de VIH y hepatitis C entre 1985 y 1992 se conocerá hoy a las 16 en los tribunales federales de Retiro, tras una breve audiencia en la cual el Tribunal Oral Federal 3 escuchó sus últimas palabras.



Los acusados del caso son los médicos Miguel de Tezanos Pinto y Pedro Pérez Bianco y el abogado Eduardo Biedman, para quienes el abogado de la querella pidió penas de 15, 14 y 7 años de prisión, respectivamente.



El veredicto estará a cargo del juez Javier Machado Pelloni, en un juicio que se realiza con un tribunal unipersonal.



"Me siento profundamente apenado y con una gran tristeza en relación a los pacientes que han declarado en este juicio", sostuvo el médico Pedro Pérez Bianco.



Además, negó acusaciones en su contra en relación a haber portado un arma a la hora de atender a sus pacientes y sostuvo que hubo un "discurso parecido o igual, como siguiendo un guión que alguien les preparó", en referencia a pacientes y familiares que declararon.



El médico aludió a pacientes "que han declarado en este juicio y que vinieron del interior, a quienes nunca traté personalmente en mi vida".



A su turno, el médico Miguel Tezanos Pinto, de 89 años, recordó que tiene 65 años en la profesión, 30 de ellos "dedicados al estudio y tratamiento de las enfermos con hemofilia".



"Por lo menos estoy tranquilo que mis pares han reconocido mi trabajo", expresó al recordar las distinciones recibidas en su carrera.



El tercer acusado, el abogado Biedma, guardó silencio ante el Tribunal.



La audiencia se realizó en la sala A de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002, colmada de público, entre familiares de víctimas y pacientes sobrevivientes.



La investigación estuvo a cargo del juez federal Sebastián Ramos.