A los 82 años fallece el actor estadounidense Ron Leibman

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El actor estadounidense Ron Leibman, de dilatada carrera y que interpretó al padre de Rachel en la serie "Friends, falleció ayer a los 82 años a causa de una neumonía, informó hoy su agente al medio especializado Variety.



"Nos entristece informar la noticia del fallecimiento de Ron. Ron fue un actor increíblemente talentoso con una distinguida carrera en cine, televisión y teatro. Nuestros pensamientos están con su esposa, Jessica, y su familia", informó su representante Robert Attermann.



Leibman había nacido en Nueva York en 1937, debutando en la televisión en la serie "The Edge of Night" a los 27 años, aunque su primer éxito fue con la serie "Kaz", donde interpretaba un exconvicto que lograba rehacer su vida y transformarse en un exitoso abogado criminal, trabajo que le valió un Emmy en 1979.



En 1993 obtuvo un Premio Tony por su trabajo en Broadway "Angels in America", si bien el reconocimiento mundial lo obtuvo con la serie "Friends", donde interpretó al doctor Green, padre de Rachel (Jennifer Aniston).



Fue protagonista de numerosos filmes, entre ellos "Norma Rae" en 1979, con el que Sally Field ganó su primer Oscar.



En televisión participó también en otros sucesos como "Los Soprano" y "La ley y el orden".