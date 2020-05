A los 93 años, falleció Goldi, la hermana melliza de Mirtha Legrand

Es un día profundamente triste para Mirtha Legrand. Hoy, su hermana gemela, María Aurelia Paula Martínez Suárez, nacionalmente conocida como “Goldy”, murió mientras dormía la siesta.

La actriz argentina –que quedó viuda en el 2005– hablaba por teléfono de tres a cuatro veces por día con Mirtha y hoy, 1 de Mayo, no fue la excepción. Alejadas por la pandemia, ellas no pudieron verse ni tocarse desde que se estableció el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, pero si podían escucharse. Y lo hacían con el placer y con la complicidad de 93 años de historia a la par. Según Multiteatro, “su relación fue tan simbiótica que antes de dormir, Goldi habló con Mirtha y luego no despertó”.

Teté Coustarot comentó: “Hablé con Marcela (Tinayre) y me dijo que se fue como se merece. Tuvo una muerte suave. Se acostó a dormir la siesta y no despertó. Su corazón no resistió, es que estaba muy angustiada por todo lo que pasa en el mundo”.

Además, una amiga de la familia que le dió el pésame a Mirtha telefónicamente, contó que la diva le dijo como pudo: “Estoy destruida”.

En este momento los hijos de Goldy están ocupándose de todo en su casa de Olivos, donde vivía. Mientras, a Mirtha, la están conteniendo por el deseo de ir a verla. Carlos Rottemberg señaló: “Convencimos a Mirtha de no salir, pero sabemos que, aunque no debe, lo hará”.

Recordemos que el 17 de agosto del año pasado ambas habían sufrido la dura pérdida de la muerte del hermano mayor de ambas: el director de cine José Martínez Suárez.