A menos de un mes de su estreno se anticipó la vuelta de "Evil Morty"

A menos de un mes de que se estrene la nueva temporada de Rick & Morty en Netflix. Los creadores anticiparon que regresaría el “Evil Morty”, además adelantaron que en esta temporada se seguirá explorando los multiversos.

Los creadores de la serie compartieron un dibujo con una infinidad de rostros de Morty entre los que se destaca uno con un par de cables y una mirada enojada. La leyenda que acompaña esa publicación dice: «Blanco y negro y miedo por todos lados.»

Haciendo referencia al Morty malvado que fue presidente de la Ciudadela de los Ricks y asesinó todos los Ricks del consejo que no lo apoyaban para finalmente establecer su regimen dictatorial y que devolvió a las playlist de muchos a Blonde Redhead con su "For the Damaged Coda”.